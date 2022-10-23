JJ突然傳出惡臭味！醫生揭6大JJ變臭原因　原來呢樣嘢唔換都關事…

男生們有沒有試過，無論怎樣清潔JJ，都依然有陣惡臭味，令你難受又怕別人聞到？台灣泌尿科顧芳瑜醫師表示其實JJ會變臭，好多時候都是因有為細菌滋生，顧醫師更列出6大變臭原因和解決方法，各位男士要留意！



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有鳥科學先生之稱的台灣泌尿科醫師顧芳瑜，於Facebook專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文分享，常遇到男仔因JJ太臭而噴香水，最後令JJ皮膚過敏。有些則過度清潔，導致JJ受傷破皮，或是以為自己有性病，而幫JJ亂搽藥。醫師表示若果JJ出現臭味大多都因有細菌滋生，而不同的原因都會產生不同的氣味，如果自己胡亂處理分分鐘會令JJ情況更加惡劣。

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顧醫師更表示JJ臭的原因除了內在因素，其實生活習慣都會對JJ臭有很大影響。醫師更一共整理了「6大臭雞雞的原因」和解決方法，有需要的大家睇下啦！

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6大令JJ變臭的原因

1.射精後立刻瞓

不論是自慰或是性行為，若然高潮過後直接瞓覺，而第二日又直接著底褲出門口，細菌就會將殘留的精液，轉化成很恐怖的氣味。

解決辦法

要用紙巾擦乾淨，最好清洗後再瞓覺，避免洗菌滋生

2.汗腺太發達

圖自shutterstock

皮膚交皮膚交摺處汗腺較發達，汗腺會分泌蛋白質，如過有細菌滋生就會將蛋白質轉化成別種物質，散發出特別味道。

解決辦法

使用止汗劑、體香膏，若氣味依舊濃烈可以進行手術，連同其他汗腺一起處理。

3.從來不換底褲

若不定期更換新的內褲，有可能是底褲臭而不是JJ變臭。

解法辦法

平均3-6個月就要更換全新的底褲。

4.小便後沒有揈乾淨

網上圖片

如果小便後沒有揈乾淨就直接著穿褲，褲裡面又焗，就會產生發酵的惡臭味。

解決辦法

屙乾淨、揈乾淨才穿褲，最好用紙巾輕輕咁抹下再穿！

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5.下體細菌感染

發炎、感染，甚至是染上性病，好有可能會因細菌滋生而引致有膿和分泌物，從而產生臭味。

解決辦法

當有類似情況發生，就應該立刻睇醫生。

6.JJ包皮太長

網上圖片

很多人的包皮從來沒有翻開來洗過，內裡可想殘留不少穢物，自然就會有勁爆臭的味飄出來。

解決辦法

要多多翻開來洗、加強清潔，若不能清洗乾淨，還有臭味的話就可能需要割包皮。

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