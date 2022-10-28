慳家女同事每日裝大枝水回家 背後原因有洋蔥！網民:好女人娶得過

想儲錢除了開源之外也要懂得節流，應慳則慳成為了很多人的生活習慣。近來有網民在討論區上分享在公司遇到慳家同事，每天返工時都帶飯，還會在收工時網一大枝水回家，當時他以為同事是貪小便宜，但後來發現慳家原因有大洋蔥！



《無法成為野獸的我們》劇照

網民表示公司有一位好慳家的女同事，而慳的程度令他覺得對方「有少少貪小便宜」，除了返工日日帶飯以外，每天在臨收工時都會裝一大枝水回家。而該位女同事的身型瘦削，直言如果不是每日都有看到她食飯的話「會以為佢冇錢開飯」。

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《愛回家》劇照

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直到某天早上偶遇女同事時，樓主才忍不住問她為何每日都帶飯，甚至同事間相約一齊叫嘢飲，即使表明請她飲也會拒絕。女同事則表示慳家是因為要儲錢供細妹讀書，同時因為想妹妹可以專心讀書而不用分神做兼職，她甚至一力承擔起妹妹的日常開支。

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《我要準時下班》劇照

女同事續指因為屋企原因，只得她可以供養妹妹讀書，而「有人請都唔會飲嘢」的原因是不希望其他人認為她貪小便宜。樓主聽到女同事的超洋蔥回答後，問她「咁樣唔辛苦咩」，女同事則回應「辛苦但係阿妹係佢唯一最親嘅人，就算幾辛苦都會堅持落去」。

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《金錢戰爭》劇照

網民看帖後大讚該位女同事的行為顧家，慳錢背後原來全是為了家人，「值得尊敬」、「好女仔」、「娶得過」，更指這種女生唔需要送名貴禮物，同埋一定會為仔女著想，絕對是好老婆的人選。也有網民建議樓主可以「有時咪請下佢食飯囉，大家都開心」、「物質上關心佢拒絕，精神上多關心問候下，等佢易過D。」

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