00後俾人話老餅因傳訊息用「這標點」上網求安慰　網友：沒朋友打

日常生活中和朋友傳訊息聊天無疑是件非常普通且隨意的事，偶爾打錯字或忽略了使用標點符號也很正常。雖說每個年齡層都有自己獨特的打字習慣或慣用網絡用語，但不知道如果有一天使用標點符號也會被人取笑時，這個時代的文字世界真的還好嗎？



日前，一名女網友在論壇上以 「年輕人真的都不打，（逗號）嗎」 為題來發文詢問廣大網友的意見，網友在文中透露自己傳訊息時因為怕接受訊息的人看不懂，加上自己不喜歡分句傳，因此總會在字裏行間打上逗號。但有天當她和朋友聊天時，對方卻說該網友喜歡用逗號的習慣讓他感覺很像在和老人家聊天。

另外，網友也表示：「我一個正青春的年紀17歲！竟然被說像老人家一樣，真的很傷自尊心！我真的那麼跟不上潮流嗎？有那麼土嗎？」。

看看樓主和網民各有什麼想法👇👇👇

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貼文曝光後，才發現不少網友真的都不會打逗號，紛紛留言 「沒在打逗號，剛剛看了一下 LINE，好像也沒朋友打」、「我都用空格，因為有些手機還要切換標點符號，而我很懶惰」、「我老公28歲 他打字會打逗號 我也覺得看起來很老」。

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但也有少數網友表示使用逗號很正常：「我20歲，從小就習慣不管紙筆或電子都會好好的使用標點符號，跟年紀沒關係，講妳老的真的有夠幼稚」、「不打逗號的全是邪教，中文全部重修算了」。不知道大家覺得在傳訊息時用逗號真的和年紀有關係嗎？

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