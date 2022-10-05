長輩傳訊息10大習慣　趣怪Emoji、蓮花圖背後是滿滿的用心

你家的長輩也有這些讓人無奈卻又有點可愛的傳訊習慣嗎？快點來看看吧！你今天被長輩們問候了嗎？



你是否也常被家庭群組中舖天蓋地的長輩圖洗版？又或是看著一堆不知所云的標點符號，被各種「。。。」、「，，，」、「…」弄得滿頭問號呢？不論是誰，生活周遭一定都有一些年長的親戚朋友，這些「長輩級人物」，雖然成長背景都不相同，但傳訊息的習慣，卻大同小異。雖然這些習慣有時讓人很無奈，但它們同時也是長輩們想努力、用心與大家交流的證明。

來看看以下10個長輩傳訊息的習慣！熟悉的「蓮花圖」你一定收過👇👇👇

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很多人常說，看一個人所傳的訊息，就大概可以知道他的年紀，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統統整出了十大「長輩傳訊的習慣」，快來看看你遇過其中幾個！說不定你也是其中之一喔～

10. 全形半形符號混用、亂用

很多長輩常會使用手寫輸入，因此很容易出現標點符號全形半形混用的情形，使用時也相當隨心所欲。

像是「早上好!！！」、「出門時,記得帶傘，可能會下雨」這類全形半形混用的句子，又或是「明天見。。。」、「等我一下，，，」這些不知所云的用法，雖然有時讓人滿滿黑人問號，但其實長輩們為了與大家好好溝通，也是很努力在學習好標點符號的！這樣想的話，這些莫名的標點符號是否又變得可愛了呢？

9. 超愛用感嘆號

你也遇過超愛用感嘆號的長輩嗎？有些人不只每一句的句尾都加，甚至把感嘆號當逗號使用，彷彿人生裡就只有感嘆號一種標點符號。「等等！找你！討論！」簡單的句子，被感嘆號切割後頓時像是能從訊息中聽見大呼小叫的聲音。職場上更是常會遇到愛用感嘆號的年長上司，容易模糊工作訊息的重點，讓人感到困擾。

不過，許多長輩在使用嘆號時其實都是真心誠意的！也代表著他們總是樂於把各種會讓自己驚嘆的重點訊息與你分享喔～

8. 常傳投資理財、股市資訊

Line的通訊錄裡，一定會有那麼一兩個姑姑叔叔阿姨伯伯，像是股市新聞帳號一般，天天傳投資理財、股市相關的罐頭訊息，往往都是一大長串，一天還不只一則，讓人收到懷疑人生。

如果是投資理財帳號，只要封鎖、刪除就能獲得清靜，但面對長輩就沒有辦法這樣處理，還需要禮貌性地回覆。不過心累的同時，不妨想想，他們也是在分享自己認為有用、有幫助的資訊給收到的人，雖然我們不一定需要這些投資理財訊息，但還是可以收下背後飽含的滿滿心意。

7. 愛傳靜思語、名人語錄

「生氣，就是拿別人的過錯來懲罰自己」、「太陽光大，父母恩大，君子量大，小人氣大」，你也時不時就收到這些「語錄體」訊息嗎？有爸爸媽媽的群組裡，特別容易收到這些人生金句，父母長輩們非常喜歡轉發各種靜思語、名人語錄，每次看到覺得有意義的句子，絕對會存下來轉發給親朋好友。

將各種語錄當成問候，每天照三餐傳，這種訊息堪稱長輩圖的文字版。雖然偶爾覺得不堪其擾，但這其實就跟年輕人常傳梗圖、好笑貼文給朋友一樣，出於一種分享的心，還有父母希望孩子更好的想法～

6. 用.或…分段、做結尾

日前有台灣網友在PTT上討論「長輩的打字習慣」，使用「…」赫然上榜！發文的網友表示，自己在職場上遇到較年長的上司，傳訊息總是喜歡用「…」結尾，一開始以為有特別的意思，後來才知道那是他平時的打字習慣。

在貼文底下，有許多人留言表示身邊有不少上了年紀的家人、親戚都會這樣說話，像是「吃飯了喔……」甚至是直接把「…」或「.」當成逗號使用，讓人看到斷斷續續的訊息總覺得哪裡不對勁。但其實，許多長輩是覺得這樣比較能「緩和語氣」，這些怪怪句子的背後，也隱藏著他們獨特的溫柔喔！

5. 狂傳假消息

在網路訊息滿天飛的時代，長輩們手機中常有來自各方的假消息，但他們因為不太懂得分辨其真偽，往往會四處轉傳，像是不實的優惠資訊、假新聞、謠言等等。

很多人會因為家人、親戚一天到晚傳假消息感到困擾，但其實，被假消息嚇到的他們也是出於關心才會將訊息第一時間轉傳。此外，教導長輩們如何判斷網路訊息的真偽，也是年輕世代的責任。只要多點耐心，不只能夠避免自己被假消息侵擾，更能阻絕網路詐騙的可能，快去告訴自己的爸爸媽媽和親戚們怎麼分辨出假消息吧！

4. 轉發醫療健康、疫情訊息

許多長輩常會轉發各類「養生小妙招」、「醫療小知識」，像是什麼運動對身體好、什麼食物會致癌等等，加起來簡直可以做成百科全書。

近年疫情肆虐，在許多親戚群組裡也開始會收到疫情訊息的轉發，諸如每日確診數、口罩、快篩資訊等，簡直是真人版「疾管家」。這些滿滿的醫療養生訊息，其實正是長輩表達關心的方式之一，希望收到的人能長保健康。不過，也有人會訛傳「泡溫泉可以治Covid-19」之類的不實訊息，在被健康訊息洗版之餘，也要注意家中長者們有沒有誤信假資訊。

3. 各大節日準時祝賀

新年、元宵、端午、中秋……逢年過節的時候，總是常常收到長輩們認真的祝賀。在年輕人通常只會用一句「XX節快樂」帶過的節日裡，他們總是異常認真地寫祝福語、傳賀卡，用心程度超乎想像。

這種一年一度的節日祝賀，完完全全體現出長輩的別出心裁。想到他們認真查找、儲存下一張張賀圖，甚至是自己用心製作賀卡、想出賀各種詞的努力模樣，就會忍不住覺得，雖然整體的排版和風格可能都和年輕人的喜好相去甚遠，但這些真心誠意的祝福，還是非常可愛的！

2. 超愛用Emoji等表情符號

對許多長輩而言，Emoji、表情符號在他們眼中就是「新潮」的代名詞，因此有些想貼近年輕族群的人，會在對話中而大量使用這些符號，雖然有時會適得其反，讓人看出是在「裝年輕」，不過也可以從中感受到他們努力想融入年輕人的用心。

此外，某些特定表情符號也被當成是「老一輩的人」才會用了，像是現在有些人還很愛用的XD、==等等，在某些更年輕的族群裡已經是舊時代的認證，現在還在用這些表情符號的話，小心有一天你也成為別人眼中的「長輩」！

1. 長輩圖照三餐問候

「早安！美好的一天！平安喜樂！」看到類似這樣的文字，腦海中是不是已經浮現出背景的蓮花圖或風景照了呢？「傳長輩圖」真的幾乎是每一位長輩都熱衷其中的的問候方式，只要有認識年紀較長的親友，就一定在訊息裡收過長輩圖。

老一輩的人們對於長輩圖的執著，真的超乎想像！在他們的世界裡，那可不只是一張圖片，所有的文字、底圖、排版都是經過精挑細選的，在親友群組中，那張圖更是拼高下的舞臺，甚至會有人為了不想跟別人重複，而自製長輩圖。小小的圖片裡，可是藏著他們滿滿的用心喔！

(DailyView網路溫度計授權使用)

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月07日至2022年06月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長輩傳訊息習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】