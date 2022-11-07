錦田寵物店招牌被批似靈堂破壞風水 累2村民去世！網嘲:賴得就賴

風水命理這些從以前流傳下來的民間智慧，有人覺得可信也有人覺得純屬迷信，但如果因為店舖更改新招牌，而影響了附近村落風水，你們又信不信？最近位於錦田的寵物店「唐孫女寵物店」因更改店舖招牌，被附近居民投訴招牌似殯儀館靈堂，更指令村內2人去世及接連病重！



錦田寵物店招牌被批似靈堂破壞風水（Facebook@ 錦田祠堂村）

錦田祠堂村村民在（5日）貼出公開信，投訴「唐孫女寵物店」老闆，指出寵物店早前裝修店舖招牌，形容整個招牌的設計「類似殯儀館靈堂」、「嚴重破壞了本村風水」。再指自從更改招牌後，村內有二人去世，更有多人接連病重，連對面「泰康圍」村民也有作出相關的投訴。

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除此之外，公告上寫明「兩名村長及多名村民曾勸你修改設計，你也曾答應，但至今仍未見改善」，更提醒寵物店老闆村民已經失去耐性，若再不處理的話，村民將會「採取其他行動。」

錦田祠堂村村民在（5日）貼出公開信（Facebook@ 錦田祠堂村）

從店舖的最新照片中，可以看到招牌由米黃色底、淺藍色店名、彩色電話號碼、黃色波波燈組合而成；而店舖的舊招牌原為綠底紅字，但因為開業已十年，編輯翻查Google Maps街景資料時，發現招牌在飽歷風霜後經已褪色，於是老闆約於一個月前更換新招牌，誰料遇到了村民的反彈。

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從Google Maps中可見招牌在飽歷風霜後經已褪色（Google Maps）

店舖的舊招牌原為綠底紅字（連登討論區截圖）

網民不認同寵物店新招牌設計與「殯儀館靈堂」相似，認為沒有任何一間靈堂會使用如此「Colourful」的彩色字，直斥新招牌影響風水是迷信之談，反問「條村是否姓賴？」、「唔通拆咗個招牌佢地就唔會有人死唔會有人病？」。更笑指如果說相似的話，在店舖旁邊的「錦口祠堂村」招牌更像殯儀館靈堂。

《HK01》已就事件向店舖負責人查詢，惟在截稿時間前未獲回覆。

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