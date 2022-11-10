李家超戴頭巾掀潮流？原來木村都咁戴　網民盤點10個名人包頭造型

灣仔的全港獨一的錫克教廟自2018年拆卸，經歷5年重建後前日（8日）重新啟用。香港特首李家超到場主持儀式並致辭，期間他入鄉隨俗戴上白色頭巾、脫鞋行走。其後特首白色頭巾的造型在網上討論度十分高，引起一股白頭巾潮流，網民更盤點了10位名人包頭造型！



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錫克廟規定進入參觀需戴頭巾、必須脫鞋，但可自主選擇是否脫襪，特首李家超主持儀式及致辭時亦入鄉隨俗戴上白色頭巾、脫鞋行走。除了關注錫克廟重開之外，網民也對特首包上白頭巾的形象相當感興趣，更盤點了10位曾在生活中換上包頭造型的名人，一起看看有誰吧！

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1.陳小春

電影《頭文字D》中須藤京一（陳小春飾）也是不少網民提到的包頭名人，「我京一不會輸給同一個人，Twice」也是十分有代表性的台詞。

（《頭文字D》劇照）

2.李榮浩

《歌謠》MV中李榮浩飾演一位離鄉別井當上苦力的遊子，歌曲內容亦相當感人。

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（李榮浩-《歌謠》MV截圖）

3.劉德華

華仔曾在「劉德華Unforgettable 2010演唱會」排舞時綁上頭巾，看起來帥氣十足呢！

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（KKBOX圖片）

4.木村拓哉

日本男星木村拓哉也曾用上包頭造型。

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5.日本愛情動作片明星

名字不明，唯一可知道的是日本某愛情動作片男明星。

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6.周星馳

《家有囍事》中常歡（周星馳飾）包著頭就是其中一幕經典場面，星爺劇中患上的「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」也是不少港人耳熟能詳的台詞。

（《家有囍事》劇照）

7.夏雨

《溏心風暴3》中的黃永正（夏雨飾）頭部受傷，變成植物人昏迷不醒，劇中也有包頭。

（《溏心風暴3》劇照）

8.吳孟達

《賭俠》中的三叔（吳孟達飾）也戴上頭巾與星爺對了一大段戲。

（《賭俠》劇照）

9.鍾佳蓁

台灣鄉土劇《風水世家》中林麗珠（鍾佳蓁飾）「頭髮骨折」的一幕也被網民重提。

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（《風水世家》劇照）

10.大番薯

漫畫《老夫子》中心地善良的大番薯也被翻出曾經在漫畫中戴上白色頭巾，網民記憶力果真驚人！