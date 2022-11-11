本地大學女子足球比賽 城大35:0狂炒科大！網民震驚：少林足球？

日前USFHK 香港大專體育協會發帖，貼出了2022-2023年度大專院校的7項運動比賽的賽果，分別有乒乓球、籃球、排球、足球、網球、羽毛球及手球。當中網民瘋傳一張足球賽果的照片，皆因出現了驚人的35:0及22:0賽果，更令網民聯想起經典電影《少林足球》中少林隊40:0山西豆腐隊的一幕！



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周星馳電影《少林足球》中，少林足球隊大勝山西豆腐隊40:0，戲中谷德昭的一句「做咩啫你，我想踢波呀！」、謝賢飾演的魔鬼隊老闆也震驚地說了一句「咩話，40比零？」兩句對白深入民心。

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《少林足球》劇照

《少林足球》劇照

日前USFHK香港大專體育協會在官方網站上，公布了本港大專院校2022-23年度的7項運動比賽的成績，當中足球比賽出現了城市大學以35:0大炒科技大學的賽果。球賽全場90分鐘要射入35球，即2分多鐘就要射入一球，入球效率之高令網民震驚不已！

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《少林足球》劇照

球賽比數相距之大令網民想起周星馳電影《少林足球》的劇情，更笑問城市大學女子足球隊是否在「少林寺學踢波」、「35次慶祝動作」、「足球嚟講呢，2分鐘入一球都好Q辛苦下」，對於比賽的內容極為好奇也想一探究竟。

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《少林足球》劇照

除此之外，另一場理工大學以22:0大炒嶺南大學的賽事也受到網民關注，這場賽事官方也貼心的上傳了比賽紀錄予大家觀賞，可見整場比賽攻勢不斷，理大上半場攻入12球、下半場攻入10球，多達3人成功帽子戲法，其中一位更攻入7球。不過網民最想觀看的35:0的比賽紀錄就似乎未有上傳。

（USFHK 香港大專體育協會圖片）