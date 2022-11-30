網民FB徵免費電視仲指定要50吋　只揀新界！網嘲:住大屋無錢買?

環保是近年來的一大議題，尤其在生活中很多物品其實並未損壞，例如家電、衣服、傢俬等，丟棄又感到浪費，但也沒有多餘空間保留，因此出現了很多免費贈物的群組以減少浪費。最近就有網民在FB的免費徵物群組中發帖徵求電視機，不過卻意外引起大量網民的討論。



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最近一名網民在Facebook群組「OH YES IT’S FREE無人駕駛自助傢俬徵送」中發帖，表示自己「代家人徵徵徵，電視機50吋」，但就被網民質疑以免費徵物之言「50吋的電視機」算是非常稀有及高價，一般也不會出現如此的徵物要求，因此在網上掀起了一陣騷動。

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網民怒批「無錢又要睇大電視。。咩想法」、「其實點解寫「代家人」？自己徵唔得？覺得肉酸？成功率高啲？不如寫埋『某某區優先』？」、「屋企放得50吋電視個廳都應該唔細，買唔起咩」。

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除此之外，欲徵求50吋電視機的網民更指定「如果可以在新界區最理想，因為九龍區運費好高，謝謝各位關注」。谷友就因為這一個附加條件而非常生氣，認為「運費都想慳」、「九龍運去新界都貴？」、「難得有心考慮埋運費，我以為要人地搬埋比你」。

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也有網民借機嘲諷「我都想徵山頂單位一個」、「徵一個五百尺單位，最好九龍區，過海好貴」、「幫自己徵架電動私家車代步￼（最好有牌費燕梳）」。不過也有網民認為「而家咁多人移民，應該都有唔少電視冇人要，￼好過變廢物」、「我幾個月前搬屋，都有大電視唔要call政府三電一腦黎回收（同時收埋舊printers）」。

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