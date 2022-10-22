學神考車牌遇地獄考官！疑因一事慘遭無理Fail＋網民卻質疑作故仔

考車牌是很多人剛成年就會去實踐的夢想，不過現時香港考車牌除了輪候考試時間長之外，考牌制度也為人垢病，甚至有人指控考車程序落後。最近有網民在討論區上轉載一張IG Story截圖，一名考牌學神疑似因為被考牌官無理Fail，後來他的遭遇更被網民熱烈討論。



《學神出沒注意》劇照

有網民在連登討論區上轉載一張IG截圖，圖中疑為一位考牌學神控訴在考牌時遇到不公的事件，他表示「頭先考車，一直相安無事，濕X考牌官突然踩停我」，並轉述當時考牌官提醒他要與隔離警車起碼要有兩隻手的距離，疑似因太接近其他物體而肥佬。

《學神出沒注意》劇照

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但網民深感不忿，認為車與車之間的距離沒有接近得足以考牌官給予Fail，於是他將車輛駛前，並且試圖將身驅伸出車外：「伸晒成個人出去都掂唔到喎阿Sir」，但這時考牌官只冷冷回應一句「原來係咁，我唔會改變我嘅決定，著返匙入返一波繼續行。」令他當下只能無奈的吐出一句：「吓咁都得？」

《校對女王》劇照

連登討論區截圖

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學神直斥即是「考牌官承認錯誤，但是不會改變自己的決定」，最終考牌官給出不合格的路試成績，事主感到非常憤怒，遂出IG Story控訴考牌官判斷不公平。

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有考過車牌的網民認為香港的考牌制度一向都是以考牌官主導，考試途中不得錄影及錄音的規矩也讓考生事後投訴無門。但亦有網民質疑樓主因為考牌Fail心有不忿而作故仔，認為當下考牌官作出的判斷未必有錯，不過孰是孰非已無從判斷，全因沒有車Cam片等作證。

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