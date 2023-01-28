港女追MIRROR追到被男友狠飛　鬧對方小器！網民卻因一句力撐男友

本地火紅男子唱跳組合MIRROR 12子各有特色和個人專長，吸引了大批女粉絲追隨，Facebook上的「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組也紅極一時，讓鏡粉們的另一半（前夫）分享伴侶的追星日常。不過有「前夫」大方地讓另一半追星，也有人不太願意。最近有港女大呻自己因為追星被男友狠飛，但網民就因為她的一句，力撐男友分手！



IG圖片

港女在IG@90lover_story上投稿，表示自己因為「Mirror搞到我無咗男朋友」，她稱自己因為收看了《大叔的愛》後，迷上了成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安），然後再慢慢了解MIRROR 12子，後來曾試過在早上4-5點去公開活動追星。不過自從男友得知她去追星活動後，態度就變得不同，「而我嗰陣仲未知點解會咁，我以為我做錯野激嬲左佢，之後先知原來佢喺度呷mirror醋.. 佢仲要係好嬲嗰隻。之後有時我錫佢攬下佢嗰陣 佢都會同我講一句：我唔係佢哋呀！」

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《大叔的愛》劇照

無奈的事主續指自己最近也去了Ian（陳卓賢）的活動，但男友「亦都係為咗呢啲咁既小事發脾氣」，再者Edan的新歌應援她也有到場支持，「我都會同其他frd一齊打下卡咁，咁打完卡好自然都會po ig，點知第二日同佢出街，佢塊面黑到成舊灰咁，大佬..我都係追下星啫」。

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更直言「我哋已經為咗mirror嘈左好多次交，我都唔知可以點解決，其實佢哋又唔會認得我，我又唔會掂到佢哋，我都係當佢哋係偶像，再加上佢哋12個真係令我喺生活上開心咗唔少，我唔明點解要嬲」、「點解啲前夫個個都咁大方，點解我男朋友就要嬲到咁呢，仲要我氹返佢轉頭..大家有咩意見，唔該唔好叫我分手，相信好多人都面對緊呢個問題」。

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《香港愛情故事》劇照

網民看帖後留言指追星雖然是自由，但是當影響到一段關係時，應該多加關心對方的感受，反省一下有沒有因為追星而冷落了對方，而非一味要「前夫」接受自己的所有行為，否則便形容對方為「小器」、「愛呷醋」。另外，也有網民因為女事主的一句「佢哋12個真係令我喺生活上開心咗唔少」，嘲她「生活重心不是來自男友，咁咪分，你有你繼續追，佢就搵一個將重心放自己嘅人」，更叫她趕緊「放生男朋友」認真追星，否則以後只會有更多爭拗。

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