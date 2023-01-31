《毒舌大狀》暗指99年彭楚盈白骨案？網驚揭5大心寒疑點:真相埋沒

黃子華主演的電影《毒舌大狀》在新春檔期年三十開畫，至今票房已衝破5,000萬大關，佳績創下香港電影史上的港產片最快的票房紀錄。劇情講述熱血大狀為含冤入獄的名模被告翻案，然而劇情除了夾雜幽默、憤慨和感動外，也令網民憶起1999年的彭楚盈白骨奇案，重提當年案情中令人心寒的5大疑點！



《毒舌大狀》劇照

《毒舌大狀》劇情講述王丹妮飾演的名模，被判誤殺女兒而入獄17年，當初無法協助她洗脫罪名的黃子華，不惜一切都要為這位現代「戚秦氏」翻案，審訊期間發現要對抗的不止是真正兇手，還有其背後龐大勢力，甚至乎整個司法制度。電影方沒有表示劇情有否參考真實案件，不過由於劇情佈局類近，網民紛紛聯想起1999年的名模彭楚盈白骨案。

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《毒舌大狀》劇照

1999年名模彭楚盈白骨案

當年彭楚盈一案轟動全港，彭楚盈為方曼生（前政務司司長陳方安生兄長）之情人，自20歲時認識已婚有家室的男方，據報道曾經3度為男方墮胎。而警方在油麻地華德大廈某單位內發現彭楚盈的屍體時，早已化成白骨及身首異處，估計已死去長達4年之久。然而在家人不斷調查後，卻發現案情疑點重重，但警方卻已死因無可疑結案，令人懷疑是否背後有「黑暗勢力」人士企圖埋沒事件的真相。

疑點1: 警方處理手法彈出彈入

在彭楚盈的屍體被發現後，到場警員先是以「謀殺案」處理，並封鎖現場搜證，但是在一小時後，警方換來了重案組接手調查，並將事件降級為「屍體發現案」，但事後負責的律師就供稱，這一宗看似低級別的「屍體發現案」，卻有著極高級別的處理方式，關於案情的資料全屬高度機密，連彭楚盈的家人、律師都無法取得和追查。

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疑點2: 彭楚盈身首異處

在案發現場，彭楚盈屍體早已化成白骨，但頭顱卻在垃圾桶內。為此法醫表示沒有發現人骨上有骨折、人為切割，而是因為彭楚盈在離世時姿勢坐在地上，身體倚靠在垃圾桶，離世後肌肉、筋腱慢慢腐爛，在重力的影響下，頭骨最終跌入垃圾桶，身體就掉落在地上。對於這樣的解釋，你們又覺得合不合理？

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疑點3: 方曼生4年來對物業毫不知情？

彭楚盈生前居住的物業為方曼生名下，加上他在這4年之間曾多次出入單位，也曾在單位內短暫停留和走入彭楚盈所伏屍的房間關窗，而他卻表示不知道事件的發生，也沒有發現白骨、沒有聞到異味？對於這一大疑點引起眾說紛紜。

TVB《逝者代言人》節目截圖

疑點4: 證物不翼而飛

在案件結案後，在彭楚盈家人取回證物時，發現很多的遺物、證物都不翼而飛，例如頭骨下未經化驗的安全套、錶底刻有「方曼生」三個字的手錶、彭楚盈日記中提到方曼生的部分被撕掉、相簿中二人合照失蹤、家中的鑰匙不見等，就如抹去了所有安曼生與彭楚盈一起過的痕跡，於是被大眾質疑證物的消失是為了隱瞞真相。

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疑點5: 突然出現的49名證人

2005年當時剛上任的前律政司司長黃仁龍宣布再次調查此案和進行死因聆訊，在死因庭上竟然有多達49名證人作供，包括多位自稱是彭楚盈前男友的人、兩名癮君子、鄰居、保安員、大廈業主立案法團主席等，供詞卻一致地指控彭楚盈生前「濫交」、「吸毒」、「人品差」等，但是當律師問起該些「前男友」彭楚盈家中的雪櫃位置在哪裡時，卻無人能答出，甚至回答「在廚房」，但是當時彭楚盈當時當中是沒有廚房的。

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最終經過大半個月的死因聆訊，由陪審團一致裁定彭楚盈「死於意外或不幸」，指彭楚盈極有可能由於濫用藥物、或嘔吐窒息致死，排除了非法被殺及自殺的可能，也正式宣告方曼生與事件「無關」。