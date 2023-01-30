《1人婚禮》票房仆直告急？網大彈女主角阿冰出事：著3點式都難救

電影《1人婚禮》於1月26日正式上映，定位屬於「愛情喜劇」，由《幻愛》導演周冠威執導、小薯茄@阿冰和陳健朗主演，也是阿冰首度榮升電影女主角並登上大銀幕。不過電影上映數天，票房卻十分「低迷」，情況更吸引了不少網民討論，有人竟直指仆直的原因與女主角阿冰有關？



《1人婚禮》劇照

電影《1人婚禮》上映至今，今日（30日）票房約為180萬左右，不算太過突出甚至可說是低迷，尤其在上映8天便破5,000萬票房的《毒舌大狀》比較下，《1人婚禮》更顯得渺小。不過也有人認為電影在熱門的賀歲檔期間上映，再加上是周冠威首次執導喜劇電影，也是阿冰在電影界初試啼聲，又是小本製作下，成績已算不錯。

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《1人婚禮》劇照

對於票房，女主角阿冰就表示票房如果到達1,000萬，將會穿上3點式答謝觀眾，揚言任影唔嬲；男主角就話會裸跑咁話。導演周冠威在首映禮上就提到票房壓力會以輕鬆心態面對，「因為觀眾嘅感受係控制唔到，只可以改變自己心態。」不過話雖如此，當打開電影售票網時，網民發現大量未售出的座位所形成的「一片綠色」，情況令人十分擔憂。

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《1人婚禮》1月30日在各大院線的場次情況

《1人婚禮》在高先電影院的場次情況

IG@sabrinapingping_

有網民將電影票房不佳的原因歸咎於女主角阿冰身上，直指她由YouTube跳入大銀幕的行為是「野心太大」和「未夠班」，狠批「我係觀眾我都唔會想比錢入戲院睇阿冰，明明YouTube任睇」、「佢喺YouTube先有Market，但佢嘅Feel上唔到大枱」、「佢個樣只適合做出場一兩分鐘嗰啲茄喱啡」。另外網民也提到拍YouTube與拍電影始終是兩種相性不同的創作，拍得好YouTube片未必可以演好電影，電影大明星也未必可以拍好一條YouTube片。

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IG@sabrinapingping_

不過也有人為阿冰平反，指出在這一部電影中先不論演技，阿冰所飾演的角色也是經由試鏡，最終由導演正式選角，「講到佢自己出錢要做主角咁」其實十分不公平，再加上她在電影中的表現不過不失。不少看過電影Trailer、電影正片的網民都批評劇情不吸引，直言最影響票房的是「劇本」，狠批「成個劇情睇完都唔明講緊乜，誇張得黎又無厘頭」，坦言即使由其他一線演員、女神林明禎來演「一樣會仆直」，因此劇本的問題才是核心，不應因為阿冰在YouTube出身便被針對她。

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