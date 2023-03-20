女友求神明斷緣失敗！男生向日本最強神社祈願　終箍煲成功兼結婚

到廟宇參拜，除了祈求健康、事業、財運外，桃花運更是許多人求神拜佛的重點，不只求新緣分，也有不少人期盼舊人回頭。推特上便有日本網友分享了日本一間讓人成功復合的超強「結緣神社」，一起來看看吧！



斷緣、結緣神明大鬥法？網笑：去拜拜讓我的CP結婚

一名網友日前在推特上發文，表示曾聽說過一名女子為了徹底斬斷與前男友的緣分，而去了東京非常知名的「斷緣」神社祈求，沒想到同一時間女子的前男友去了以結緣出名的「伊豆山神社」，最後兩人歷經一番波折居然復合並且還結為夫妻，讓網友不禁感嘆：「斷緣、結緣大戰中還是北条政子的戰鬥力最高。」

同場加映︰日本絕美藍色鳥居引瘋傳！顏色背後有意思？黃金增財運紅色代表？👇👇👇

+ 16

貼文一發布後引來許多網友留言，大家紛紛表示：

「北条政子果然是最強戀愛神」

「向那種意志堅強的人（北条政子）祈禱的話，任何人都沒辦法斷絕關係吧」

「神明們進行了一場血戰」

「北条政子是真的強」

「我也要去拜拜讓我的CP結婚」

「不愧是北条政子」



北条政子是何方神聖？痴情故事讓伊豆山神社變結緣聖地

許多留言中都提到了對「北条政子（北條政子）」的崇拜與敬佩，讓人好奇她究竟是何方神聖。其實北条政子為日本鐮倉幕府開創人源賴朝的正妻，原為伊豆國豪族北条時政的長女。源賴朝因為平治之亂被流放到伊豆，兩人因而結識並且相戀，然而因為源賴朝處於被流放的身分，又與執權的平氏為敵，因此這段戀情受到政子的父親北条時政反對。

一心傾慕源賴朝的北条政子，在一個雨夜裡從家中逃了出來。後來兩人躲到了伊豆山神社中，在僧兵的守護下生下長女大姬，最後他們對於這段感情的堅持終於得到了父親的認可。由於北条政子及源賴朝是在伊豆山神社結下良緣，因此這裡後來便被人視為祈求、守護良緣的聖地，吸引許多人前往參拜。👇👇👇

+ 6

有她加持難怪緣分斬不斷！傳奇事蹟人稱「日本版武則天」

除了痴情外，北条政子也以善妒聞名，當時日本的社會風氣為一夫多妻制，因而北条政子對於源賴朝的其他妻室非常不待見，在源賴朝去世後，北条政子更是直接落髮為尼。此外，源氏直系血脈全部斷絕後，北条政子便令孫女婿藤原賴經為征夷大將軍，並在其背後掌握實權。

這些事蹟讓北条政子被後人稱為「尼將軍」，也有人說她根本是「日本版武則天」。背後有這樣一位傳奇女子的故事，也難怪伊豆山神社會成為「最強結緣神社」了，若有機會到靜岡縣伊豆旅遊，不妨可以到伊豆山神社去見識一下北条政子加持過的「超強結緣」！

延伸閱讀：

「兔子花」應景超可愛！過年家裡要放什麼植物？ 5種適合新春開運的吉祥花卉

LINE新年祝賀來了！精選11款拜年免費貼圖：請支援發財、一起兔飛猛進

為什麼要過年、走春？「春節」由來竟跟袁世凱有關係

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】