姜濤迷妹後悔追星　狠心丟棄應援物退粉!死忠姜糖反擊:掃走你班XX

本地火紅男子組合MIRROR自出道以來，一直吸引了大批粉絲關注，在討論區的熱度也從未消退。上月初姜濤在本年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》上表演，但表演時因為暴走落台亂叫亂跳，引來不少負評，內地網民更取笑姜濤是否正在「破地獄」。近日網民提到身邊的姜糖（姜濤粉絲暱稱）朋友已經因為姜濤當天的表演而退粉，但卻引來死忠姜糖回擊！



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姜濤貴為MIRROR人氣王，他在本年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》上，憑著《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第4位，腳傷的他未知是否因為獲獎的喜悅，在舞台上大動作又跪又跳，後來又走落台亂叫亂跳，霸氣高呼「let’s go」「I’m back！」、「掃掃掃、用力掃」等，令網民評價兩極。

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在事件告一段落後，此影片突然在內地網站BiliBili被網民上載，獲得近十萬的點擊率，事發的表演卻震撼了內地網民，更迎來了一片的負評：「沒有想過MIRROR居然會以如此方式紅過羅湖」、「他是在破地獄嗎？」、「胖虎居然上台唱歌」，狠批表演極尷尬，難以相信他是香港的人氣最頂端的明星，更反問香港是不是已經沒有「明星」，但明明有更多唱得之人如張天賦、林家謙、曾比特等，但人氣卻遠不及姜濤。

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有網民質疑姜濤沒有做好明星的本分，唱功未如理想、身材也缺乏管理；也有網民發認為姜濤即使受傷也很努力，值得體諒和鼓勵，不應過多批評。近日有網民發帖，表示身邊的姜糖朋友正正因為姜濤在叱咤頒獎禮的表演，決定徹底丟掉姜濤的應援物兼退粉，直言該場表演「真係好X on X ，接受唔到」，更感到自己當初追姜濤的決定好蠢。

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《她的私生活》劇照

帖子吸引了不少網民留言，稱該場表演的確令不少人大失所望，表示「我都覺得撐夠了，撐唔落，今晚就掉哂啲嘢」、「之前好天真同埋好傻，不過而家已經長大咗」；不過有人反就當然有人撐，死忠粉絲就回擊樓主，「你個朋友退粉退得好，姜濤唔需要呢啲fans陪佢走落去，篩走呢啲，留返啲忠粉先緊要」、「你地真係好過份，講到底姜濤都只係一個後生仔，使唔使一定要咁攻擊佢？」、「姜B越反越紅」、「不忠粉掃！掃！掃！全力掃！」、「清瘀血」、「多你一個唔多 少你一個唔少啦 睇到自己咁重要」，更要樓主公開應援物被丟棄的位置，稱周邊商品有價有市，會即刻出發去執咁話。

*以上均為網民意見，不代表《香港01》《開罐》平台立場。