天下媽媽都一樣？外國網民分享「母親討厭我做的8件事」人人共鳴

世上只有媽媽好，但媽媽兇起來真的一點都不好。



最近就有一名外國博主拍視頻，在網上分享和總結了「媽媽永遠看我不順眼的8件事」，網友們看完直呼：「這個是怎麼會達到全球統一的？」👇👇👇

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1. 我出門

2. 我不出門



這個真的很矛盾，所以每次都懷疑，我到底應不應該出門？

3. 我吃得太多

4. 我不吃東西



吃多又嫌棄人家每天吃吃吃，那麼胖。好了，到了下定決心要減肥，她又會說不吃東西怎麼可以，然後拼命拿東西給你吃。

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5. 我睡得太多

6. 我不睡覺



關於這件事，小編覺得主要還是看時間吧！如果是中午了還沒醒，半夜了還沒睡，那也難怪被媽媽說話啦！

7. 她說話時我回嘴

8. 她說話時我不回嘴



總結一句，就是說也是錯，不說更加大錯特錯，難做！

除了以上這8條，留言中也有很多網友紛紛抱怨媽媽討厭自己的其他原因，比如：

「你跟她講對錯，她跟你講孝順。」

「我交朋友，她說都是豬朋狗友，我沒有朋友了，她說出門去跟朋友玩一下。」



這種事情，應該很多人都體會過吧？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】