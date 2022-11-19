「沒有道德就不會被道德綁架」11句毁三觀但暗暗拍掌的暗黑金句

有多少人和小編一樣，比起看一些心靈雞湯文案，反而更愛收集句句真實戳心，但又有點三觀不正的短句？（笑）



比如最近小編就在網上發現了一些文案博主的帖子，主題標榜是「三觀不正，但聽着就很舒服」的句子，看完後真心認為每一條都說得絕讚，讓人忍不住想拍手叫好啊！

「我無法客觀評價他，因為我主管喜歡他」，看看這11句金句，在你心中是否不能不暗暗認同👇👇👇

+ 15

1. 對於喜歡的人、事、物，我永遠雙重標準。

2. 我無法客觀評價他，因為我主管喜歡他。

承不承認都好，人本來就是雙標的。同一件事發生在不同人的身上，我們的看法和判斷都會有所不同，甚至是同樣的一句話從不同的人口中說出，我們都會有不同的反應不是嗎。

套用娛樂圈最為明顯的例子，女藝人不穿胸圍就被罵精神不正常，可男藝人沒穿內褲卻又深受全網歡迎……雖然無法理解，但又能夠理解，因為大家都只想看自己喜歡的！

3. 只要我沒有道德，就不會被道德綁架。

現實中就有很多人擅長利用他人愛面子、強要尊嚴的性格，去道德綁架別人。所以換個想法吧，偶爾學會放下所謂的面子和尊嚴的顧慮，那麼完全就可以無視別人在道德層面上強迫你了呀！

4. 強扭的瓜不甜，但扭下來我就很開心。

有些事，雖然明知不對，但成功了心情很好也是真的。

5. 對不起的事情都做了，對不起就別說了。

6. 別說對不起，我要你和我一樣痛苦，才算道歉。

「對不起」這三個字，說多了就不值錢了。更何況說的人也不一定真心，那又何必浪費彼此的時間和口舌？

相關圖輯：人哋都冇心嘅！網選「強迫別人原諒」10大金句 頭3位一聽火都嚟👇👇👇

+ 34

7. 情緒不掛在臉上難道掛在牆上？我又不是蒙娜麗莎。

8. 善解人意是什麼東西，委屈自己讓別人開心嗎？

人把情緒掛在臉上，不就是為了讓那些觸碰你底線的人適可而止，知難而退嗎？難道自己內心不舒服了，還要委屈地去笑臉相迎？我們是人，又不是畫。

9. 沒理都要佔三分，得理為什麼要饒人！

10. 既往不咎太虛偽，我喜歡風水輪流轉，給我往死裏轉。

切記，只要自己沒有錯，就千萬別先說算了、說原諒，因為這隻會讓沒理的人更囂張。

11. 人在剛認識的時候最好，虛偽且禮貌。

都說「禮貌是留給陌生人的」，一旦彼此變熟了，禮貌就不當回事了。

不得不承認，生而為人，就算我們再怎麼正值，多多少少還是會有點三觀不正和雙標的時候吧！只要不傷害別人，偶爾三觀不正又如何？更何況「三觀」這種事，還是要看人對待的~建議大家快把這些文案收集下來，下次發 IG 時不僅派得上用場，還能適當的懟人哦~（笑）

【本文獲「Goody25」授權轉載。】