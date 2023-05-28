韓YG星級化妝師教「6個睡前好習慣」忌食一類食物馬上零成本變美

羨慕女星們素顏也美的好肌膚好狀態？其實做對一些小習慣，就能讓你0成本變美！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享，他研究了許多韓國綜藝節目，發現許多偶像明星都在做的變美小秘訣！



快從今天養成以下6個睡前好習慣，讓你不花錢也能越變越美。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

一、睡前身體護理

用身體磨砂膏去除關節周圍的老廢角質，再用滋潤的身體乳厚敷在乾燥的身體部位，之後按摩塗抹幫助吸收，一周做一次就能解決關節暗沉的問題，堅持下去皮膚就會變得很滑嫩。

二、睡前不偷懶，做好保養

想要養成好皮膚，睡前保養別偷懶，尤其是年輕肌朴東民建議精簡護膚即可，睡前用噴霧加上保濕的乳液或乳霜，做好基礎的補水保濕就可以了。

【相關圖輯】一定要瞓足8個鐘？台醫生破「睡眠5大謠言」 飲酒反而令人瞓唔好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

三、睡前呼吸矯正

睡覺總愛張著嘴，長期下來不僅會讓嘴巴變凸，側臉線條也不好看。朴東民表示可以買個呼吸矯正貼，貼上睡覺，幫助用鼻子正確呼吸，維持緊緻下頜線。

四、睡前飲食控制

睡前3小時吃高鹽高糖的食物，不僅會讓皮膚變差，第二天還會水腫，想要有好狀態，記得晚上管好嘴。

【相關圖輯】失眠｜睡眠質素或因年紀大轉差 別依賴藥物 6個方法預防難入睡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

五、睡前伸展

想要改善體態，睡前做伸展運動、管理體態動作，每天花5分鐘就能告別駝背，讓儀態更好。

六、睡對黃金睡眠時間

每天早點睡，盡量晚上10點半、11點睡，早上7點起床，充足的睡眠可以讓身體好好地進行自我修復，第二天起來臉也就不容易發黃了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】