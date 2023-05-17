睡眠｜長期瞌眼瞓小心罹患3大疾病！醫生教5招改善打瞌睡提起精神

你是否會一坐下來就開始打瞌睡，又或是常常想睡覺無法打起精神？台灣重症醫師黃軒提醒，如果偶爾打瞌睡並無大礙，但若無論上班上課，天天都在打瞌睡，可能就是身體發出的警訊！



台灣黃軒醫師表示，常常打瞌睡可能是長期睡眠不足導致，根據2007年一項研究指出，睡眠不足是導致打瞌睡的主要原因之一，長期缺乏睡眠可能會影響日常生活和工作表現。研究人員指出，會導致長期打瞌睡可能與壓力、生活習慣或是身體狀況等因素有關：

長期打瞌睡原因（按圖👇👇👇）

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1. 壓力過大：現代人面臨的各種壓力源包括工作、學業、家庭等，長期承受高度壓力容易造成睡眠不足，導致上班上課一直打瞌睡。

2. 不良生活習慣：現代人生活作息不規律，經常熬夜、過度使用電子產品等，都可能導致熬夜不睡，到隔天就會不斷打瞌睡。

3. 環境因素：如果你睡覺的環境不佳，例如夜間光線過強、噪音過大等，都會影響睡眠品質。

4. 身體狀況：若患有疾病（例如：抑鬱症、焦慮症、慢性疾病、睡眠窒息症）而未就醫，或未遵循醫生建議進行改善的話，打瞌睡的情形將難以改變。

5. 飲食不當：千萬不要在晚上攝取過多咖啡因或含糖食物、喝酒，這些飲食會讓隔天打瞌睡的狀況更加明顯。

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長期打瞌睡 糖尿病風險、自律神經失調風險增

許多因素都可能導致打瞌睡，而長期下來，不只是影響工作及學業表現，還可能對身體帶來危害，台灣黃軒醫師表示，長期下來，不只會導致肥胖與糖尿病風險增加，還可能會發生新陳代謝失調、自律神經失調等健康危害。

肥胖與糖尿病風險增加

2005 年一項研究發現，長期睡眠不足會導致長期打嗑睡，可能會導致肥胖和糖尿病風險增加，由於睡眠不足會影響代謝，降低了胰島素敏感性和葡萄糖耐受性，進而增加患糖尿病的風險。

若尚未改善睡眠不足問題，會進一步導致身體內分泌失調，降低瘦素（leptin）濃度，並增加胰島素樣生長因子-1（IGF-1）和胰高血糖素（ghrelin）濃度的分泌，會使我們食慾增加，能量代謝也會降低。

另外，若反覆睡眠不足、不斷打嗑睡，還會導致身體對糖和脂肪的利用不當，從而增加脂肪存儲和體重增加的風險。

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心血管疾病風險增加

長期睡眠不足也會增加心血管疾病風險，原因可能與「壓力荷爾蒙增加」以及「自律神經失調」相關，由於長期睡眠不足，常常打嗑睡，可能會導致身體內的壓力荷爾蒙大量分泌增加，這些壓力荷爾蒙包括了腎上腺素和膽固醇，當壓力荷爾蒙大量、持續分泌，會增加心臟病發作的風險。

自主神經系統是調節心臟、血管等器官運作的重要系統，反覆打瞌睡下，會使得交感神經系統更加活躍，導致心率加快、血壓升高等反應加劇，而副交感神經系統則會受到抑制，無法對抗交感神經系統的影響。長期下來，這種不平衡的狀態會導致心臟的負擔加重，增加心臟病的風險。

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充足睡眠、適當運動 幫助改善打瞌睡

打瞌睡對身體壞處眾多，要如何有效改善？台灣黃軒醫師建議，打嗑睡可能是因為「疲勞、缺乏睡眠、壓力過大、心理問題」等因素造成的，以下是常見的應對方法：

1. 保證充足的睡眠時間：每晚應保證7-8小時的睡眠時間，盡量保持睡眠規律。

2. 適當的運動：適當的運動可以緩解疲勞、減輕壓力，提高睡眠品質，有助於改善打嗑睡，但不建議在睡前1-2小時做運動。

3. 控制飲食：避免食用過多的咖啡因、糖分和酒精，這些食物會影響睡眠品質。

4. 減少使用電子產品的時間：過度使用電子產品會影響睡眠品質，睡前2-3個小時應過前玩手機或看電視。

5. 尋求心理諮詢：若導致打瞌睡的原因是壓力過大或是心理因素，可以尋求專業的心理諮詢幫助。

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最後他也提醒，若持續打嗑睡的狀況已經嚴重影響到生活及工作表現，還是建議及時就醫尋求治療。

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