麥當勞經理戴20萬勞力士被網民嘲諷　稱打工仔戴靚錶有3大後果？

女士愛名牌手袋、男士愛名貴手錶，似乎是必然的「定律」，奢侈品也成為了打工仔努力工作的目標之一。最近有網民在社交媒體上貼出一張照片，圖中一位麥當勞職員疑戴上一隻勞力士「黑熊貓」地通拿上班，該網民評論道「宜家做M記都可以戴勞力士？」意指員工薪金與手錶價錢不成正比，更有網民在討論區上提到打工仔戴名錶上班隨時有3大後果，帖子引起熱議！



《愛回家》劇照

勞力士是名貴手錶品牌的代名詞之一，也往往被人聯想成事業有成的象徵，熱門款式在炒賣市場中長期有價有市，有人也用買勞力士當作保值儲錢的方法。最近在Facebook群組「好fashion呀你」上有網民發帖，帖中附上了一張麥當勞經理正在上班的照片，而樓主圈出重點，放大了經理佩戴在左手手腕上的勞力士Daytona手錶，評論「宜家做M記都可以戴勞力士？」暗指在麥當勞工作的人工追不上錶價。

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Facebook群組「好fashion呀你」截圖

據相片判斷，該隻勞力士地通拿手錶的型號應為116500LN，也是俗稱的「黑熊貓」、「黑地」，官方正價為$115,500，不過！勞力士的正價手錶向來都只是傳說，屬可遇不可求，地通拿也是錶迷追捧的熱門款式之一，經理所佩戴的手錶市場炒價約為$200,000左右，視乎年份和使用狀況。

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Rolex官網圖片

然而連登討論區上也有相關的討論，網民以「戴勞力士返工正一onx」為題發帖，指出除非是老闆等級，否則中低層的打工仔「戴勞」返工只有2大後果，分別是：

1.「話俾人聽你搵好多，但你title 同grade 大家都已經知你搵幾多，無意思亦無得呃」；2.「話俾人聽你工作以外搵好多錢 e.g. 可能屋企有錢，咁即係本身都有錢，番工可以懶懶閒無心做」；

3.「你老細見到你咁有錢，都唔使點加你人工啦，不如留比d有需要嘅同事。」

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Facebook群組「好fashion呀你」

帖子後來引起大量討論，也引來很多網民反擊，直斥樓主思想守舊，表示「樓主係咪覺得戴勞力士要好有錢？」、「十萬八萬錶都咁葡萄？」、「都係一個月糧到幾個月糧姐，有幾咁巴閉」、「貧窮會限制思想原來係真」、「撈唔係真係要好有錢先有隻嘅」。除此之外，網民指對於經理戴勞力士上班一事，也不應以有色眼光看待，職業、薪金與戴什麼錶沒有全然的關係，反嘲樓主「你打工就為開飯，人地打工就為過日晨」、「食M記笑人做M記，打和～」。

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