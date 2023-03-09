大埔九巴上層疑驚現「轟炸式」大便！網民怒轟好痴線：點樣屙到咁

人有三急在所難免，尤其在乘搭巴士時，如果突然肚痛，又恰巧沒有車站可以下車，真的會痛不欲生！今日（9日）一名網民在社交媒體上貼出一張照片，表示自己在乘搭75X巴士時目擊到上層座位有一坨大便，他將畫面拍下再分享到Facebook上，照片令網民觸目驚心！



資料圖片

該網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上發帖，表示「75X巴士，哈佬！大埔」，再貼出一張照片，圖中為一輛九巴的上層座位，在座位上可見一坨深啡色，呈糊狀的疑似糞便，雖未知糞便有否傳出異味，不過圖片中在座位前有一名叔叔安然地坐著，樓主也稱「實地而處，似「隔咗夜」，冇乜味」。

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Facebook群組「大埔人大埔谷」截圖

如此驚人的這一幕吸引了大量網民熱議，有眼利網民認得圖中的背景為大埔富善邨巴士總站，有網民表示畫面十分可怕，直呼「痴L線」、「難為清潔姐姐，司機同啲客」、「好核突」、「你好勇敢，仲有心情影相，視覺好衝擊」。亦不明白為何有人可以如此沒有公德心，竟在巴士上隨意便溺，事後更施然離去沒有清理。

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Google Maps

不過也有網民質疑圖片是樓主的P圖，因為「照計呢種屎應該係火山爆發式噴射」、「周圍咁乾淨，唔似真」、「如果佢禁屙，點解個位無鞋印」、「PS可以再好啲，咁大隻窗無陽光」。為此樓主回覆是「今朝返工時影，珍珠無咁真，等多啲75X人證出嚟證實，THX」，後來也有同車網民回覆帖文，表示「我今朝都見到，即刻落樓下」。

《香港01》記者正向九巴查詢事件。

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