台灣性感低胸「炒飯妹」爆紅　美貌引萬人朝聖！女神被迅速起底

日前（14日）一位台灣新北市樹林區的民眾在小炒店買炒飯當午餐時，發現店內負責舉鍋炒飯的是穿著性感吊帶背心、樣子甜美可愛、綁著馬尾的女神級廚師，其後他將這一幕貼在社交媒體上，照片曝光後掀起網民暴動，更紛紛出發到店裏朝聖，後來她的真身也被迅速起底！



（Facebook群組「爆廢公社」截圖）

網民在Facebook群組「爆廢公社」發帖，指自己在中午時分在新北市樹林八德街上買午餐，但是廚師卻是一名身穿性感吊帶、綁上馬尾，臉蛋精緻身材姣好的女子正在廚房工作，只見她熟練的切菜備料、將食材放進鍋裡、前後翻鍋炒飯，架勢十足，在炒飯時也露出若隱若現的事業線，非常性感，讓民眾的視覺、嗅覺、味覺都可飽足一頓。

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女神級的正妹出現在小炒店裡炒飯，吸引了不少民眾的眼球，在帖子曝光後吸引過萬網民按讚留言，也有大量人次直接到訪炒飯店「會一會」這位性感的炒飯妹，但因為人數眾多，導致該餐廳的店長緊急先讓炒飯妹下班，令民眾、甚至到場採訪的記者都撲空。

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後來網民迅速起底炒飯妹的背景，原來她名叫林彤，今年27歲，原本是一位電視廣告模特兒與活動主持人，在Instagram上也少有名氣，累積近4萬位粉絲。但由於在疫情期間工作量大減，為保持生計，她前往了熱炒店當學徒，經過2年多的訓練，造就自己成為一位熟練的「炒飯妹」，由備料到炒飯，全部都能獨當一面，也因為工作的畫面被網民拍下，讓她瞬間爆紅全網。林彤14日也發文表示，「剛剛店裡突然冒出很多客人！店長就跟我說因為我在爆廢公社爆紅了，但因為人太多的關係，所以店長叫我先下班，結果剛剛有媒體朋友去就沒有遇到我～不好意思！」

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網民看帖後紛紛想食炒飯更跪求地址，表示「住樹林那麼久，都不知道有那麼好的地方」、「看那個熟練程度應該是老闆娘，不會是網紅，有些網紅根本不會煮」、「地址馬上變成熱搜點了，如果都是她在炒，應該很快就變成排隊名店，就像某地瓜球一樣」、「道德在哪裡？廉恥在哪裡？地址在哪裡？」。

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（Facebook群組「爆廢公社」截圖）

除此之外還有一段有趣的小插曲，在原帖的底下留言區有一名女網民留言，「這是我女兒嗎？」，意外地釣出了林彤本人的母親，讓大批男網民衝出認親，高喊「丈母娘好」、「這是岳母嗎」、「媽媽跟女兒一樣美，超強基因」、「岳母，晚上女兒可以來我家吃飯嗎」、「媽介意我結婚了嗎？」、「阿姨，你的人緣變得極度好，隊伍排的可長囉」。

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