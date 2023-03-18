的士司機入油離奇開車扯斷油槍　辯稱XXX才駛離!神探網民還原真相

香港交通意外頻繁發生，尤其近年來嚴重事故層出不窮，造成了不少人的受傷甚至死亡，其實只要留意路況保持警覺，可以避免不必要的意外發生。日前（16日）發生一宗罕見意外，一輛的士在油站入油後，在店員未拔去油槍便離去，導致意外扯斷油槍，的士司機下車時更大聲怪責員工，影片被網民瘋傳和熱議。



的士司機入油離奇開車扯斷油槍（Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖）

網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，貼出一段長44秒的影片，據影片右下角的日期時間戳記推測，事發在前日（16/3）晚上7:58分左右。片中從片主的角度可見一輛新款混能的士，正在屯門新墟Shell油站入油，不過就未知是否已經完成入油，只見油槍仍然掛著在油缸孔上。

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不過在影片4秒時，的士的尾燈突然亮起，應為的士司機發動車輛，在數秒後更突然向前駛，導致插在油缸孔上的油槍「跟著的士一起走」，最終油槍管斷裂，令附近物品如滅火筒、油站的指引立牌也跌在地上，油槍則仍緊緊掛在車上。

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隨後的士司機便即時怒氣沖沖地下車，先是簡單查看了車輛狀況，再大搖大擺地走向油站職員，沖著職員舉起手指並唸唸有詞。據片主所稱，的士司機不是因意外而道歉，而是反鬧職員表示自己已經「找咗數」，質疑職員「點解仲唔同佢抆槍？」期間不斷攤開雙手表示無奈。然而職員看似沒有特別理會的士司機，而是在簡單對話後便離去。片主後來便駛離現場，未有交代的士司機是否需要賠償及金額為何。

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網民看影片後一面倒批評的士司機的行為，斥他明明自己在開車前沒有注意，卻反怪職員沒有「抆槍」，表示「自己發雞盲，諗住賴咗人先就冇死」、「手指指刀刀叉叉又點，咪又係要賠」、「自己7咗就話人地，你自己都冇望清楚」、「好彩無爆炸」。除此之外，對於的士司機辯稱「找咗數」網民就表示無可能，全因油站的流程都是在抆槍後才會收費，表示「正常未收槍，唔可以找數」、「正常你唔掹槍係找唔到數嘅」，因此油槍仍插在車上，其實可以判斷是「未收費」。

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片主後來便駛離現場，未有交代的士司機是否需要賠償及金額為何（Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖）

不過，由於的士司機看起來不是有心走數離開現場，所以網民猜測他的確是找了數，不過卻是「找錯了數」。網民表示「佢呢啲情況應該係up錯枝槍number畀個職員聽，實係幫人哋找咗數，但係自己部車仲入緊，所以先會出現咁嘅情況」、「因為我揸小巴都係入石油氣，有好多人都試過講錯自己枝槍個number找錯數，所以我估計嘅情況應該係咁」，提醒入油站時可取「number紙」，避免發生同類意外。

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