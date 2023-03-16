尖沙咀黃店飲水要收$X被轟搵笨！拉麵店收茶錢？網民嘲：好過去搶

日本拉麵是一種源遠流長的美食文化，是國際上最受歡迎的美食之一，濃厚的風味和豐富的口感也讓不少港人著迷。昨日（15日）有網民在社交媒體發帖，怒控尖沙咀一間拉麵店有強制性隱藏消費，連一杯水也要收費，更何況她根本沒有主動落單要水，事件在網上引起熱議。



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該位女網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」上發帖，指近日自己前往位於尖沙咀的元祖沾麵專門店用餐，但卻發現店舖疑有「強制性隱藏消費」。她稱甫進店內時落單了一碗$59元的「極上廣島蠔燒汁豚肉丼」，落單後店員就「自動斟咗杯水」給女事主，事前她沒有主動要水，但在用餐完成結帳時，卻發現金額由原本的$64.9（$59+$5.9服務費）變成$70（$59+$5+$6.4服務費），才得知「水」原來需要額外收費$5。

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Facebook群組「中伏飲食報料區」截圖

於是女事主向店員查詢並表示「不知道水要收錢，而且無主動嗌過要水」，惟店員回覆：「menu有寫要錢，單據都有」，因為自己沒有主動落單叫水卻被「強逼叫水」令她甚感憤怒，但自己因趕時間選擇不繼續與店員爭論。不過她事後在社交媒體上發帖，籲大家可以不幫襯就不幫襯，「就算要收錢，我諗應該要告知消費者一聲？佢嗰張宣傳餐單亦無寫要收茶錢，我係指住佢張宣傳餐單落order嘅」，意指未必人人都會用Menu、落單紙落單並且留意到Menu要收茶水費的字眼，直指店舖有「強制性隱藏收費」。

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（Facebook群組「中伏飲食報料區」截圖）

（Facebook群組「中伏飲食報料區」截圖）

據網上流傳的圖片可見，在餐廳的落單紙底部有標明「每位客人敬收茶錢5元，本店嚴選京都宇治抹茶，點選飲品可豁免茶錢」，不過因為文字在最底部，的確未必每位食客都會注意到，同時也未知店舖內有沒有其他對敬收$5茶錢的標示。

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網民對於女事主的遭遇就感到同情和憤怒，也指出該間拉麵店早已負評纍纍，「黃店真係勁正，連杯水都收你5蚊」、「其實呢間嘢出名左好耐，以前7蚊一杯茶，連紙巾都收你錢，全部都無講嘅」、「餐廳主動比一杯冰水要收費， 同搶沒分別」、「做生意做到咁真係好冇品」、「年中呃左幾多個5蚊」、「依間嘢越做越差，仲話黃店，根本黑店」。

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（Facebook群組「中伏飲食報料區」截圖）

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