流浮山食海鮮竟收$1.2萬疑劏客！值唔值咁貴海鮮業主席李彩華咁講

流浮山以出產海鮮聞名，更有食客會花時間專門走訪，只為吃到一口馳名生猛海上鮮。昨日（19日）有網民在流浮山某海鮮餐廳用餐後發帖，分享一桌12道菜的照片包括龍蝦、奄仔蟹、蠔等，並提到菜式要價5位數，網民馬上留言指菜式普通但售價極貴，質疑餐廳劏客，更是將樓主「劏水魚咁劏」！



Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，表示自己日前在流浮山某海鮮餐廳吃飯，貼出了12道菜的照片，包括炒奄仔蟹、炒龍蝦、炸蠔、椒鹽瀨尿蝦、老虎斑兩味、蜆、白灼蝦、上湯時蔬等等，樓主也提到該圍菜味道一般，最後以$12,000埋單。

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後來帖子引起網民熱議，全因樓主與朋友們一共12人用餐，12道菜竟要價$12,000元，人均消費要$1,000。不過網民表示餐廳提供的菜式十分普通，而且賣相一般，該些海鮮原料的價格也不至於那麼貴。於是網民質疑餐廳有劏客的情況，而且笑稱不是「一般的劏」，而是將樓主與朋友「成檯水魚咁劏」。

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網民直指「普通菜式，仲係煮到垃圾咁收12,000蚊，你哋係咪講普通話架，入西貢食米芝連都唔使咁貴」、「仲有一味餸冇影到，就係生劏水魚」、「流浮山專劏水魚」、「生蠔炸到甩皮甩骨，龍蝦炒到散曬，班炒球色澤灰暗，仲有碟唔知豉椒乜嘢炒到水舞間咁款，其餘嗰啲除了瀨尿蝦都唔值錢」。

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之後樓主再提到原來$12,000的金額並不包括酒水、龍蝦只得2隻，令網民更感不值。至於網民認為多少錢才是合理價格呢？網民稱「$6,000 都話，萬二真係當你地成檯都係水魚」、「如果睇呢條菜單五折到啦」、「就咁睇6,000店家都有賺」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華

《開罐》記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，他稱$12,000的價錢就見仁見智，不過在流浮山餐廳食類似的菜式，沒有萬二也至少收一萬。另外，華哥提到12道菜中有11道都是海鮮，當中有幾道菜的海鮮原材料較貴，包括油鹽焗奄仔蟹、老虎斑炒球和紅炆頭腩。不過華哥稱有一個問題是每道菜的份量偏細，給的份量略嫌不足，12人有機會不夠食。直言「總括嚟講$12,000就偏貴咗啲，咁就見仁見智啦，你去到流浮山多數都係咁㗎喇，當你遊客嘅，唔賺錢等幾時呀？不過唔係貴得太離譜，貴少少係有啲啲嘅」。

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