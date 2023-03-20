金鐘太古廣場10米高法老王藝術品被批好邪　網民憂：破壞香港風水

全球首次亮相的《重力》上周（17日）於金鐘太古廣場粉墨登場，一座高達10米的大型黃金圖坦卡門像擺放在中庭的位置，非常吸睛。不過部份網民在社交媒體上的反應卻未如預期，反而因為該件藝術品而感到不適甚至「好邪」，質疑在中庭空間放置如此巨型是否合適，後來在淘寶網上也驚現類似的10米吹氣公仔！



（Facebook群組「香港風景攝影會」截圖）

全球首次亮相的《重力》於太古廣場矚目登場，此大型藝術裝置由安沃・艾力克 (Awol Erizku) 所創作，圖坦卡門國王雕塑藝術品高達10米，標誌著巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong) 首次延伸「藝聚空間」(Encounters)展區到展會場外，展出日期由即日起至4月2日為止。

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此大型藝術裝置由安沃・艾力克 (Awol Erizku) 所創作（官方圖片）

不過在展出的首天（17日），有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」發帖，表示當天在上班時走入太古廣場，「今朝一返工就見，好高好大嚿，俾佢嚇到心都離一離」，後來帖子獲得了超過7,000個讚好留言和分享。

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有不少網民都表示自己在進入商場時被巨型法老嚇到，直指在商場內擺放巨大的法老王雕塑格格不入，「係天橋行入pp果個位一行入去都真係打咗個突 有對眼望住咁，舊野太大舊放係果個位好有壓迫感」、「仲一眼就望到佢正面，朝早又未瞓醒」。甚至因為在歷史上，該個黃金面具是在圖坦卡門死後才戴上，原本放置在面具下的只得地下皇陵，他死時只得19歲，因此表示「唔吉利，好邪」、「大吉利是」、「整個商場變成低級咗」。

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（Facebook群組「香港風景攝影會」截圖）

不過也有網民力撐藝術品只是歷史文物，不應過度解讀主辦方及藝術家的作品含義，以平常心看待好好欣賞即可，「唔使去埃及都睇到，慳返唔少錢」、「我覺得幾唔錯喎」、「諗起盗墓迷城」、「我都覺得好震撼」。然而有網民對藝術品的塑膠吹氣質料十分不解，笑指「吹氣公仔夠晒低成本」、「裡面係咪有得跳彈床？」、「用吹氣呢個方式，似細個去嘉年華會爬上去玩去跳果種吹氣城堡」、「淘寶淘番黎？」，更大嘆以前的佈景會用玻璃纖維製成，而家講求快捷而非精美，慳錢又容易清理。

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後來有網民發現內地網購平台淘寶上真的有同款的吹氣公仔出售，高度同樣為10米（33英尺），從外表、顏色，表情、設計上都有異曲同工之妙，售價由人民幣520-28,800不等，而在截稿前該貨品已下架。