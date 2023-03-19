掃地機器人離奇失蹤疑離家出走！網民教一招　最終竟在這裡找到..

家務事十分繁瑣，尤其打掃家居十分費時費力，隨科技進步，很多人都會為家中添置掃地機器人，多多少少可以幫忙減少家中的灰塵。近日一名內地男子在社交媒體發帖，指自己家中的掃地機器人離奇失蹤一星期，在家裡的所有角落都無法找到，最終經網民的幫助下，終於在這個地方找到⋯⋯



《家族榮耀》劇照

該位內地網民在社交媒體小紅書上發帖，指自己家的掃地機器人「已經走失一個星期了」，無論在「床底下、沙發底下、窗簾下、陽台、廚房」都沒有它的蹤跡。而在他的印象之中，機器人的最後一句話是讓事主「幫幫它」，但是因為事主正在房間沒有理會，最終機器人下落不明，因此懷疑它已離家出走。

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（小紅書圖片）

事主稱自己家是普通家庭，面積約100多平米（約1,000多呎），平日也沒有壓榨它，每周都是「做一休六」。他表示對於機器人走失十分擔心，幽默地表示「我快要報警了，大家有沒有經驗會在哪裡？我挺擔心它的」。後來帖子吸引了超過2.4萬個讚好、4,200個留言、3,100個收藏，全國網民也極關心掃地機器人的下落，希望尋回失蹤的它。

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掃地機器人下落不明（小紅書圖片）

網民認為整件事件十分滑稽，紛紛笑到不能自己，表示「哈哈哈哈哈離譜」、「是不是一個人打掃200多平太辛苦出逃了」、「你家有沒有陽台啊，是不是跳樓了」，樓主回覆「我家的日子這麼不好過嗎」。而除了爆笑之外，網民也給出了不少的建議給事主，例如「樓梯和天台找找，沿路撒點它平時喜歡吃的灰塵垃圾」、「我家也一直找不到，後面發現在狗屋裡...狗和它睡了幾天我才發現的」、「會不會坐電梯下樓了，之前刷到過一個博主的掃地機跑出去坐電梯下去了」。

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後來在同日的半夜12時，樓主回覆帖子，表示因為全國網民都十分關心掃地機器人去哪了，迫於壓力他終於在「跪了十次」後成功找到，也為大家詳細的更新後續。他發了連續發了2篇標題為「離家出走的掃地機找到了」和「逆子安全到家（離家出走的機器人劇終）」的帖子，代掃地機器人向大家報平安，表示受到一位網民的啟發，想到了可以用掃地機的手機程式，從而查看「離線日誌」，最終在一個廚房深2米的櫃底下找到它，他形容掃地機「還吊著一口氣，沒想到還能按開機」。

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事主在成功營救掃地機交代它的狀態「看得出來挺飽的，都吐家門口了，沒受什麼苦，姨姨們放心吧，不會打罵的，繼續做一休六」，更大嘆「也算沒有辜負全國人民」。然而因為掃地機在走回家時跌跌撞撞，似乎連爬上充電板也顯得吃力，三番四次無法成功充電，引發網民繼續大笑調侃「看得出來，回家的路應該也很坎坷，都有點腦震盪了」、「怎麼看起來不太聰明啊？」、「這機器像極了我的倒車入庫」。