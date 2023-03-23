觀塘的士變「泥頭的」被指犯法!司機表情成亮點　網民:睇落好後悔

搭的士時隨身行李可以放入車尾箱，不過每件需要加收$6元附加費，放在車身的輕便行李則不需收費，不過以下影片又應該如何計算呢？網民在昨日（22日）於社交平台上分享一段約10秒的影片，片中一輛的士停在觀塘某建築材料店前，3名男子輪流將英泥以「狂轟式」搬上車，網民質疑行為已犯法！



（Facebook「車cam L（香港群組）」截圖）

網民在社交平台上分享一段約10秒的影片，片中所見一輪紅色的士停靠在觀塘駿業街某家建築材料店舖前，並打開了後座車門及車尾箱，有3名男子輪流地將英泥搬上車。不過其中兩名身穿灰衣及黃衣的男子，疑似為了省力，直接將英泥以拋投的方式掉入車廂後座。

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在影片期間可見車尾箱被鋪滿英泥，3人更輪流將至少8包沙泥搬入車廂，其中一包還從車廂中掉出，未知是否因為車廂後座過滿導致。而網民看影片後發現一名疑似司機的中年男士站在車頭左側，期間曾伸手𢲷頭，笑稱他可能後悔接單，所以「睇到𢲷L晒頭」。

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由於英泥的重量十分可觀，的士車身明顯被重量所壓下，也未必行得郁，即使行得郁也未必停到車，十分影響行車安全，稱「貨van都未必裝到咁多，等炒」、「5.5 噸的士」、「超晒重啦白痴」、「又話客貨分家？」。網民更直言擔心的士「避震可能會斷」、「隨時塔頂（車輛避震器上座）都頂爆」、「好快爆胎」。不過有網民猜測司機只是「租更車」，在交車時只需要清理好車廂就可，雖然搬完英泥「交更佢自己抹車都抹到仆X」，但是車輛因此受損卻不需負責，表示「架的士唔使要」、「車主多X謝佢」。

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（Facebook「車cam L（香港群組）」截圖）

然而的士司機載貨的行為，其實或有機會已違反香港法例。法例規定，除個人手提行李外，的士不可以用作運載貨物，所以乘客不應租賃的士作運載貨物用途。警方不時都會呼籲的士司機的主要角色為載客及其個人手提行李，而的士非法載貨可被判罰款2千港元。

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