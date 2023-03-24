深水埗豆腐渣鐵柱一挨即冧　險擊中路人！網民熱議：使唔使賠錢？

社交網站上流傳一段24秒的車Cam片，網民在駕車途經深水埗南昌街及福榮街交界等待紅綠燈時，拍攝到一位男士站在路口的鐵欄吸煙，其後他轉身挨向後方的交通指示牌鐵柱，但鐵柱卻突然倒下，險擊中沿路市民，驚險一幕被在網上引發熱議。



Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中貼出一段長24秒的車Cam影片，時間戳記為2023年3月23日下年2時28分，期間片主在深水埗南昌街及福榮街交界等待紅綠燈。片中一名身穿啡衣、戴眼鏡的男子正站在鐵欄邊吸煙，其後他轉身挨向旁邊的交通指示牌，期間鐵柱卻突然倒下，挨柱男子見狀伸手拉住鐵柱，但並未成功。

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Facebook群組「車cam L（香港群組）」截圖

鐵柱倒下時，另一名男途人正站在指示牌的旁邊，被嚇到的他隨即以輕盈的小跳步閃避鐵柱，幸好鐵柱倒下的方向有大廈竹棚作緩衝，未有傷及任何途人，惟附近的過路人都受到驚嚇，趕緊加快腳步離開現場。期間兩名警員恰巧巡邏途經現場，即時走近倒下的鐵柱查看會否傷害到途人，也伸出雙手扶著鐵柱避免造成其他意外發生。而啡衣「挨柱男」則叼著煙施然離開現場，未見警員與其有任何交流。此時燈位轉綠，片主也駕車離開，影片就此結束。

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由於意外十分罕見，網民紛紛留言「好在有個竹棚頂住咋」、「深水埗嗰個位係咁易都中幾個」、「豆腐渣工程」、「咁都可以冧，真係得人驚」、「柱男破柱」、「而家啲嘢咁化學？」。另外也有網民關心男子是否屬於刑事毀壞、需不需要賠償等，雖然影片沒有交代事件後續，不過網民普遍認為事件路政署的責任較大，片中男子也未有刻意破壞的行為，加上途經的警員沒有留住挨柱男，男子應該不用作出任何賠償。

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👇👇👇作為參考，以下為政府公物賠償資料👇👇👇

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政府公物賠償列表

欄杆 每米 400元

路牌 約500元

安全島燈箱 約1,000元

消防水龍頭 約8,000至9,000元

防撞欄、風琴式防撞欄 約90,000元

停車收費錶、錶杆 約310至1,400元

紅綠燈、電燈柱 約15,000元



資料來源：政府部門 （最終賠償金額以各部門更新為準)