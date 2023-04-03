中環新地標The Henderson被嘲外型似鬚刨！網民大嘆:真心唔識欣賞

香港的高樓大廈林立，每一座都有不同設計巧思和象徵意義，當中又有沒有你最喜愛的設計呢？中環美利道一處新地標「The Henderson」預計在2023年落成，近日有網民拍到該建築物正如火如荼地興建的圖片，而建築的外型就意外地引起網民熱烈討論！



恒地圖片

恒基兆業地產（0012）於2017年以232.8億投得中環美利道2號的地皮，每呎樓面地價高見50,064元，當時曾創下全球最高價值地皮的紀錄。後來集團指出將打造建築物為國際矚目的「地標中的地標」，「The Henderson」落成後將成為一座總樓面面積465,000平方呎的「超甲級」商廈。

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「The Henderson」項目由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以「洋紫荊含苞待放的形態」作為設計靈感，承襲有「曲線女王」之稱的已故建築師Zaha Hadid 的風格，至今已贏得多個獎項。

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不過昨日（2日）有網民在Facebook群組「扮工室Online」上貼出張「The Henderson」正在興建中的現場圖片，卻意外引起網民的討論，當中更有網民表示唔識欣賞其嶄新的設計，大彈設計「真心肉酸」、「真係勁核突」。尤其在附近都方方正正的建築物旁邊，「The Henderson」的曲面玻璃幕牆更顯得不協調。也有人指大廈的形狀「咁似澳門啲賭場嘅」、「學杜拜」，笑稱建築物激似「三刀頭電鬚刨」，甚至還與某T字品牌男性情趣用品有幾分相似。

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Facebook群組「扮工室Online」圖片

雖然有網民批評大廈的形狀不討好，但是也有人為設計平反，表示「Zaha Hadid出名都係啲橫向建築，即係要大面積嗰種，呢座單棟大廈，細到咁你叫人點發揮，其本上用$買名氣」、「其實個設計唔係唔靚嘅，只不過係佢側邊嘅大廈都方方正正，搞到佢融入唔到，可能嗰個外國設計師冇留意到香港呢點掛，如果佢係起啲十字路口位或者轉彎位，我估可能順眼少少」。對於這個大廈形狀，大家又點睇呢？

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