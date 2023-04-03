香港YouTuber移台移英失敗回流！1年搬3次　網民質疑造假:嫌錢多?

香港YouTuber「珍心活」在2022年底拍片，表示自己花了兩年時間仍未取得台灣身份證，最終萌生去意，並在今年年初宣布舉家移民英國，開啟全新生活。不過日前他再度拍片，表示自己「移民英國三個月極速回流」，短短2年半之間經歷兩次移民最終回流香港，情況引起網民熱烈討論！



YouTube@「珍心活」截圖

去年底，珍心活拍片透露，本身台灣政府表示一年時間就可以取得身份證，但政策不停地變改，又剛好他們一家是舊制的「尾班車」，移民要求相對較模糊，新制人士卻有明確的指引。新制下申請人最少要做3年生意、開實體店及聘請台灣人工作，舊制卻沒有此要求。最終他花了兩年時間仍未拿到台灣身份證，於是灰心離開台灣，在2023年1月時毅然決定移民英國闖世界。

👉移民台灣燒錢又無面？香港YouTuber移台後再決心移英:損失X百萬！

Unsplash@frolda

而日前（1日）香港YouTuber「珍心活」在頻道上貼出影片，表示自己正在嚴肅地做一件大事情，便是購買4張由曼徹斯特回香港的單程經濟艙機票，影片中可見機票搜尋日期為3月30日。更提到自己選擇了土耳其航空，是人生第一次乘搭需轉機的飛機班次，但是當他提到護照輸入資料購買機票時，又突然停止動作，稱要留待「明天」Deadline再購買，又將一疊4本的護照收起。

👉內地女遊港搭地鐵電話意外跌𨋢底 港鐵處理勁有愛!事主:我愛香港

畫面一轉，他正在收拾從離開台灣時寄來的紙箱，並稱不必要的東西丟掉減重，再重新裝箱寄回香港。由於過程轉折，費時費力也花費大量金錢，珍心活也透露他因此被母親罵了一頓，質疑他將貨寄來寄去是否「錢太多」。也表示現時目標只有一個，便是收拾東西回香港，另外在英國購買的東西很多都沒有留戀地送贈別人，租屋處的傢俱也留給屋主，當中一定要帶走的只有一部「洗碗機」，皆因在香港找不到同樣型號。

+ 19

由於他們舉家在1年內搬家3次，去3個不同的地方（在離台時有短暫搬回港，後來再搬到英國，現時再由英國搬回香港，共3次），短時間內搬來搬去身心俱疲，妻子問他「什麼時候才完，這次真的不能再回頭」，女兒也因為飛來飛去奔奔波波，用畫畫來抒發心情。對此他也坦言這一次收拾行李是「最後一次」，下一次將會是去旅行的時候。他對於最終回流香港直言有「瘋狂的感覺，但是心裡卻有期待」，在妥善清潔完租來的住處後，他也與觀眾道別「香港見OK！再見！」，不過影片中就未提及自己回港的真正原因。

👉內地女曬命男友送$2.7萬Gucci名牌手袋 眼利網民秒揭發：是假貨

對於珍心活兩度移民最終選擇回流香港，有網民表達支持和祝福，「好突然你回港，呢幾年真係唔易過，你回港一定係經過深思熟慮」、「唔適合就要有決定，回港繼續努力」。也有網民不解他的移民決定讓人感覺兒戲，稱「三個月就走嘅人，根本好多嘢都未嘗試過，未努力過，呢類人根本唔適合移民」、「一開始睇你話要移民，我已經覺得你會回流」、「浪費咁多$又放棄」、「笑死，一開始都知是幻想家」。

👉內地女K11 MUSEA搭𨋢遇尷尬難題 找不到𨋢掣！港人爆笑:在這裡喔

Unsplash@famouswebsites

不過也因為珍心活在片中沒有提到回流的原因，而貼出影片的當天是4月1日愚人節，有網民質疑他的影片只是為了流量的假消息，籲大家勿當真，「4月1號出片，依照佢hehehaha嘅作風，下星期就出條片話我地又留係英國了」、「愚人節玩嘢啦你」，也猜測他從租屋處收拾行李，只是因為在英國當地買了房子，並即將遷入。亦有網民指如果影片當真是假消息的話會顯得幼稚和令人失望，「如果你想借愚人節同各位訂戶開玩笑的話，我相信你今次玩大咗啦」，而珍心活本人未有出面澄清影片內容是否屬實抑或只為「應節」。

👉內地女遊港穿性感低胸被婆婆罵狐狸精！港人一眼睇穿：地區惹的禍