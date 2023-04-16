車主不滿隧道狂Jam收音機播廣告　行紅隧播足5次？網民：真係好煩

收音機是駕駛者的好幫手，除了用作收聽電台娛樂節目解悶之外，也可以獲得即時路面狀況、新聞等資訊。不過在隧道範圍內其實有時隧道營辦商會中斷電台廣播，進行特別情況報告，近日有駕駛者在社交媒體上大吐苦水，不滿隧道頻密地「Jam線」影響收音機公共廣播，直言真係「好煩呀！！！」。



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隧道營辦商中斷電台廣播而播放的信息可分為兩類︰一類是交通情況特別報告，另一類是提醒駕車人士注意道路安全的一般廣播。最近有網民在Facebook上發帖，反映近半年駕駛途經全港的隧道時，頻密地聽到政府部門透過隧道廣播信息，比如提防3大詐騙方法、公安係唔會打畀你㗎、運輸署提醒車主申請易通行車輛貼等等。

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不過特別廣播會「Jam線」切入駕駛者正收聽的FM公共廣播，導致出現聽到一半被切換的情況。至於特別廣播有多頻密就完全取決於隧道控制室，網民稱「紅隧好似最嚴重， 試過一程隧道聽到三個防騙易兩個易通行，全程隧道就喺度叮叮叮」、「東隧同大老山都係有機會聽三次」、「繁忙時間起碼五個」，隧道行幾耐就聽足咁耐。情況令駕駛人士直指宣傳廣告「十分洗腦」，甚至崩潰地表示「真係好X煩」。

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也因為特別廣播總是正好出現在重要時刻，比如「大老山朝朝早聽晴朗到戲肉就會玩嘢jam線」、「聽緊賽馬，入到直路真係激死」、「聽緊收音機交通消息，好重要㗎嘛，佢就防騙伺服器幫到你，我X你咩」。然而最令網民感到最煩厭的廣播會「自動轉台」，即使不開收音機，只用藍芽播歌也會被「Jam線」，原因是車上的車機「scan到有交通消息（緊急）廣播會幫你自己轉台」，以防駕駛者錯失重要的最新道路情況。

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但有網民提出其實該緊急廣播功能其實可以關閉，但是關閉後又「永遠唔知幾時有真正緊急廣播需要收聽」，批評隧道公司、政府其實不應該使用這條緊急頻道作出非緊急廣播。不過其實換一個立場思考，反詐騙宣傳是警方不希望再有市民被騙去金錢「救得一個得一個」，雖然現時有市民批評廣告「十分洗腦」，但不就正正代表宣傳有效，真的成功打入每一位駕駛市民的腦袋之中？

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