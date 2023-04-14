港男教用晾衫架曬急凍Pizza15分鐘即食　力讚勁好味！網民:好痴線

急凍食品夠快夠方便，一般只需進行簡單加熱就可以食得，對繁忙的港人的確是恩物！然而一位港男卻堅持「生食」急凍Pizza，繼上次室溫加茄汁進食引起熱議後，今次再教大家製作「晾衫架急凍Pizza」，食法另類得令網民震驚直呼「大開眼界」，更質疑行為隨時引起食安風險！食安中心咁樣講⋯



Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

網民昨日（14日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發帖，稱「今天做晾衫架急凍pizza，如果處理759急凍pizza，只需15分鐘，已經好好味」。帖子附上了兩張圖片，一張為他在窗外的晾衫架上「曬急凍Pizza」的教學，可見他用一個紅色衣夾直接將pizza夾在晾衫繩上，畫面相當詭異。而第二張圖片為在15分鐘過後，他拿起半個室溫Pizza正在大快朵頤的照片，可見Pizza的批底已經變軟許多，不過表面的芝士就維持原狀未見融化。

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Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

由於樓主的食法奇異，帖子引起了大量網民關注，後來有網民認出樓主就是早前分享將超市急凍薄餅放在室溫30分鐘後，加上茄汁便直接食用的網民，他更大讚室溫食法「批底鬆軟可口，好食過Pizza Hut」，令一眾網民感到嘩然。

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網民表示不解他如此迷戀生食室溫解凍Pizza，食法更是「一次癲過一次」，笑指「啲餡唔跌個下好野」、「你簡直係我偶像」、「又大開眼界，期待下次新食法」、「室溫大師！」。然而由於樓主是次的分享比起上次更瘋狂，也引起網民批評他的行為只為「譁眾取寵」及博取眼球，表示「唔好咁玩食物啦」、「平時睇你室溫解凍都算，呢個天井位側邊￼嗰啲全部都係屎渠，真係夠晒風味」、「玩到無嘢好玩」、「有病睇醫生啦」，同時擔心引發食安風險。

據食安中心資料，要消滅食物上的細菌，最佳做法是烹煮及翻熱，以適當高溫和足夠時間把食物徹底烹煮和翻熱，可殺死大部份致病菌和病毒。翻熱食物時，要將食物中心部份溫度加熱至攝氏75度，並維持至少30秒，可使用食物溫度計量度食物中心溫度，判斷是否已徹底翻熱。

另外，食物絕不應置於室溫下或熱水中解凍，這會將食物長時間暴露於危險溫度範圍。除非放進雪櫃解凍，否則冷藏食品解凍後應立即烹煮食用，因為溫度較高有利食物中的細菌生長。

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