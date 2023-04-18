迷魂黨疑殺入將軍澳坑口民居？港女驚曝內地人手法：這招降你戒心

早前（9日）有內地遊客在社交媒體發帖，指疑似在尖沙咀海港城逛街期間遇到「迷魂黨」，幸好最後成功脫身。然而前日（16日）再有港女在Facebook發帖，表示其父親疑在將軍澳坑口遇到類似的騙案，提醒街坊們注意騙徒會以一招降低目標人物的警戒心！



資料圖片

港女前日（16日）在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，指其父親在當天晚上7:45分左右，前往重華路巴士站乘車回家，但在距離巴士站20米左右，一位揹著睡了覺的小孩的女人上前，以普通話問「可不可以買點吃的給我？」幸好父親即時警覺對方疑為「迷魂黨」，於是沒有回應女子並且加快腳步走到巴士站人多的位置。女子見狀也就轉身向相反方向離去，父親放眼看去，望到在遠處還有兩位中國籍男子，猜測為女子的同黨。

👉內地網民震驚港人逼爆東門 周街廣東話！強行救活深圳商場＋餐廳

Google Maps截圖

由於早前疑有「迷魂黨」出現在尖沙咀海港城一帶，提到他們通常幾人拍擋，但只得一個人會直接接觸目標人物，亦不會直接向目標要錢，以降低對方的戒心，相信女子背著睡覺小孩也是因為增加目標人物的同情心。然而當逐步陷入「陷阱」時，會突然聞到一股濃烈的香味，這時同黨便會出現並假扮扶你到一邊休息，再將你洗劫一空。

👉內地女怒插香港酒店用全英文電郵 疑搲折遭拒發脾氣！惹港人反擊

帖主在得知父親的遭遇後，就發帖提醒各位街坊要小心，尤其在單獨一個人逛街時，就更容易成為騙徒的目標，要特別注意自身安全。不過父親因為沒有足夠證據表明對方的身份是騙徒，還是單純需要幫助的人，有機會只是一場誤會。有看帖的網民反斥帖主「唯恐天下不亂」，質疑她的說法不實。對此帖主就回應「其實我只係將我爸既經歷講出嚟，都係想提點下大家，如果遇到類似情況要警惕下，就算唔係迷暈黨，無故破財都唔好」、「防人之心不可無，佢食少一餐，好過你有機會無財又無命！」。

👉內地女遊港行李塞滿一物被懷疑走私 海關開箱後極無奈惹網民爆笑

《家庭秘密》劇照

除此之外，有坑口街坊分享近日區內的情況，稱「迷魂黨應該未有，但坑口攞錢食飯黨就一定有」、「真係有，我老公早兩日都俾普通話人問攞錢」，帖主就再次重申「迷暈黨係我爸既講法，因為覺得手法好似，同埋唔係直接問拎錢。不過主要都係想提醒下大家，留多個心眼警惕下」。

👉內地女力捧香港戲院睇戲4大優點 激讚港人有品:貴深圳3倍也要來!

同場加映：內地女尖沙咀海港城疑遇迷魂黨 手法勁蠱惑！勸世：要注意一種人

香港自開關後吸引了不少外地旅客到訪，尖沙咀是當中的人氣熱點之一，每日都有大量旅客觀光購物。不過自從人流變多後怪事也特別多，4月9日有內地女遊客在尖沙咀海港城逛街時，疑似因為遇到「迷魂黨」而感到身體不適，幸好最終順利離開現場，驚魂未定的她更勸大家要注意一種人以保平安！👉👉👉內地女尖沙咀海港城疑遇迷魂黨 手法勁蠱惑！勸世：要注意一種人