私家車「走漏洞」深水埗屋邨免費違泊　不抄牌不鎖車？網民轟阻街

「買車容易養車難」是香港市民在買車前的重要考量，如果沒有私人停車位的話，當中每月停車場費視乎區域至少$2,000-5,000，費用相當可觀。最近有網民在Facebook上分享，指有大量私家車在深水埗某屋邨私人範圍內「走漏洞」違泊，既不會抄牌、又不會鎖車，只會留下一張沒有太大阻嚇力的警告信，除了阻街以外，也直指車主們長期下來「慳返好多（停車場錢）」。



Facebook群組「長沙灣街坊」截圖

網民在Facebook群組「長沙灣街坊」群組內貼出2張圖片，圖中可見深水埗某屋邨內有多輛私家車正在違泊，甚至佔用了部份的行人過路處和路口，偌大的馬路只剩中間的位置供車輛行駛，若車輛較大時遇上對頭車隨時引發交通意外。

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而另一張圖片則可看到兩張「警告信」夾在車輛的擋風玻璃上，寫上「閣下之車輛被發現在本邨違例停泊。請你立即將車輛駛離。否則本署將按《房屋(交通)附例第283章，對違泊汽車作出扣押/移走/罰款/檢控」等字眼，也提到了罰款金額由$320起跳，車輛扣留期間存放費每天$110。

Facebook群組「長沙灣街坊」截圖

然而樓主似是以反諷的語句提到「原來屋邨要經理才可以抄牌，每日都是警告信，慳番好多。好過擺街呀，免抄。每次下班後泊到天光，上班前走人，哈哈」，更表明「原來屋邨要經理才可以抄牌」這一點，是房署職員回覆她的投訴時所說的。於是她更Mean爆地留言「所以我老公好放心咁泊車，懶理阻唔阻街，無牛肉乾食就省好多錢，日泊夜泊都唔使怕，未抄過唔使驚，理得佢有無答錯」。

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Facebook群組「長沙灣街坊」截圖

由於屋邨屬私人範圍，一般警方不會進入屋邨抄牌，而是由房屋署按第283C章《房屋(交通違例事項)(定額罰款)附例》作出檢控。網民稱該位置「成日泊到滿，好似未見過鎖車」、「30幾年都係咁啦」，批評管理處監管不力，指違泊車輛阻塞緊急車輛通道隨時出大事，更質疑「泊車嘅同管理處係咪有默契？」、「要調查一吓有冇私相授受先係至緊要」。然而也有網民反斥樓主多事，表示「其實又唔阻到你、又係私人地方，成件事關你咩事呢？」、「你都幾得閒」、「真係多得你唔少」、「抄咗你唔知姐」。

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