消費劵2023｜香港5大駕駛學院學車收費一文睇清　學費低至$2,084!

政府將於4月16日發放2023年首期$3000消費劵，大家有沒有想過用來增值下自己呢?車牌於現今社會可以說是不可或缺的技能，但學車的費用並不便宜，對不少人來說可能亦是個不小的負擔，而坊間其實有不少大型駕駛學院接受以消費劵支付學費，大家不妨考慮下用消費劵來學車，減輕費用的負擔!



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財政司司長陳茂波於最新一份《財政預算案》宣布於2023年將再向市民派發$5,000元消費劵，一共分兩期派發，分別為$3,000和$2,000，而首期將於本月16日發放，並發放於上一期消費劵所選定的電子支付工具，而第二期將於7月16日派發，大家可自行更改收款的電子支付工具。

圖自leekindrivingschool YouTube頻道

消費劵除了可以用作購物娛樂外，其實還可以用作增值自己，學多一個技能，大家不妨考慮以消費劵來學車，有些駕駛學校更有提供不同的優惠課程，扣減消費劵後$2,084就可獲車牌!想學車的學神們不妨看看!

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5大駕駛學院收費

1.李健駕駛學院

李健駕駛學院課程可使用八達通、支付寶、WeChat Pay和Tap&Go四種電子支付方式，支付各種課程的學費，連持續進修基金的課程都適用，大家可以超低價學車!

持續進修持續基金課程資訊:

私家車駕駛證書課程，輕型貨車駕駛證書課程

原價:HK$18,960

扣減後價錢(首期消費劵+進修基金資助):$2,084

堂數：51小時課堂+1小時畢業考試

課堂修讀期：兼讀制12個月

收生條件：1. 申請人必須年滿18歲2.符合運輸署對駕駛者的體格要求3.具小六或以上學歷或通過入學試

(扣除持續進修基金資助$13,876，學員須另支付運輸署路票及學習駕駛執照費用，共$1,058)

2. A1駕駛學校

A1駕駛學校接受支付寶、WeChat Pay和Tap&Go三種的電子消費劵，消費劵同樣可支付所有的駕駛課程費用，而且學校更推出多個優惠的學車課程，課程中全部均為路面實習堂，每堂都只需$120!

課程價錢:

私家車自動波 :九龍及新界$4,800，港島$4,950

輕型貨車棍波:九龍及新界$4,800，港島$4,950

電子支付方式:支付寶、WeChat Pay、Tap&Go

堂數：15堂(每堂45分鐘，其中一堂為考試鐘)

*學生需另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2000

3.新觀塘駕駛學院

圖自新觀塘駕駛學院Facebook

想考車的大家都可以選擇於2018年成立的新觀塘駕駛學院，學院屬政府指定的駕駛學校，有專屬的訓練場地，但課程卻與部份學院不同，學生於每個學車階段都有對應的理論課，學院更會為學生們提供模擬考試!

課程價錢:

輕型貨車棍波、私家車自動波:$15,966(全科課程44節(全日))

輕型貨車自動波:$16,731(全科課程44節(全日))

電子支付方式:全部電子支付工具

堂數:44節(每堂45分鐘，22節實習課+2節考試鐘+2節模擬考試+8節理論課)

*報考人士須另外繳付$548學習駕駛執照費用、$510運輸署考試表格費用、首次中期試及路試考試租車費合共$2,100

4.鏗鏘駕駛學校

鏗鏘駕駛學校同樣接受消費劵支付，但消費劵只適用於深水埗門市，而且共接受四款包括支付寶、WeChat Pay、Tap&Go、八達通的電子支付工具。

課程價錢:

自動波私家車/棍波輕型貨車:$7,750

棍波私家車/自動波輕型貨車:$8,000

私家車/棍波(港島): $8,000

自動波私家車/棍波輕型貨車租車:$2,200

棍波私家車/自動波輕型貨車租車: $2,300

堂數:25課

電子支付方式:支付寶、WeChat Pay、Tap&Go、八達通

5.香港駕駛學院

香港駕駛學院為全港首間政府指定駕駛學院，更一共設有3個駕駛中心，分別位於沙田、鴨脷洲和元朗，大家可以於中心安全環境內練習基本駕駛技能、掉頭泊位等等，中心更接受多達4種電子支付工具報讀課程。

私家車/棍波輕型貨車:$12,880

自動波輕型貨車:$13,790

堂數:36節(20節路面實習+16節理論)

電子支付方式:支付寶、WeChat Pay、Tap&Go、八達通

*學生需另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2,100