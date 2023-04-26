港女酒樓$298食清蒸松葉蟹　怒轟無蟹膏賣假蟹！主席李彩華咁樣講

談到香港的代表美食，海鮮絕對排在不少人的頭幾位，煎炒煮炸炆燉蒸不同做法應有盡有，不論是路邊大牌檔還是酒樓酒店均能吃到。今日(25日)，就有網民於酒樓用餐後發帖，分享自己於酒樓叫了一隻$298的松葉蟹，但當上菜時，卻因「松葉蟹」無膏以及被開蟹蓋感到大為不滿，因此出post對餐廳進行大控訴！



Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖

網民在FaceBook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，表示自己日前在某酒樓吃飯，叫了一隻盛惠$298的松葉蟹，唯當上菜時發現該蟹不但蟹蓋早已被打開，蟹中亦無蟹膏。除了蟹本身的質素問題之外，樓主亦提到當她向職員提問為何沒有蟹膏時，職員只冷冷回答了一句「松葉蟹係無蟹膏」，而當樓主追問為何蟹蓋會被打開後，職員更加不回答就直接走開，讓樓主表示「離晒譜」。帖子一出隨即引起網民熱議，討論範圍主要圍繞著兩大重點。

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1.蟹蓋應否打開

雖然樓主沒有提到為何蟹蓋不能被打開，但就這點不少網民均於留言「撐」餐廳。網民認為開蓋因為要烹調前要先處理蟹的內臟，反問樓主如果不開蟹蓋應該如何拿出蟹鰓、蟹肺，而且各大酒樓處理大蟹都會先打開蟹蓋，因此認為這一點上酒樓並沒有做錯。

2.是否松葉蟹和有沒有蟹膏

有網民提到，有沒有蟹膏看時令和季節，不需要太放在心上。不過有不少網民認為酒樓所提供的蟹並非松葉蟹，而是松葉蟹的近親紅蟹，懷疑違反了不良營銷手法或商品說明條例，建議樓主可以找海關求助，不過也有網民譏諷樓主想$300吃到松葉蟹也有點「大想頭」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華

《開罐》記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢和求證，他看到樓主所上載的相片後就直接表示「呢隻係松葉蟹嚟，至於有無蟹膏好睇當唔當造，呢個時間嘅松葉蟹可能無乜膏」，而華哥提到價錢方面更加表示「$298有人煮埋畀你好抵食啦」，意指酒樓沒有所謂不良銷售的成份。不過華哥認為酒樓的職員態度欠佳，稱「酒樓要檢討下」。

最後，華哥亦傳授了如何區分到松葉蟹和長腳蟹，他指長腳蟹的蟹蓋大很多而腳相對較短；松葉蟹的蟹蓋和蟹身則小之餘蟹腳亦特別長，又稱「好易分㗎咋！」。