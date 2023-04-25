北韓車Cam片瘋傳！網民震驚竟有歐洲車、大讚這2點勝過香港馬路！

近年行車記錄儀（車Cam）是每輛汽車幾乎都會安裝，有些新車甚至在出廠時已經內置，可保障發生事故時釐清責任。香港的車Cam片相信大家已看過不少，但是北韓的車Cam片，你又有沒有看過？最近網上瘋傳一條北韓平壤的車Cam片，片中雖景色復古得讓人感到陌生，但網民激讚這2點比香港更好！



（YouTube@oneworld3671截圖）

有些人會將遊車河的車Cam影片上傳到網路，讓觀眾一同探索一下各城市街區的不同景色。日前在網絡上流傳一段北韓首都平壤的「車Cam」影片，雖說是車Cam，但實際上是副駕駛座手持錄影的影片，影片的上傳日期為2020年4月21日，影片長3分51秒。

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影片中可見拍攝者開始時位於一條極為寬闊的5線大馬路之中，路面鋪裝質素尚算不錯，但隱約有些坑洞未修補，不過車流量則顯得十分稀疏，在最右線的地上有路軌，應為平壤有軌電車系統。路上的鳳景十分開揚，並無太多的高樓大廈阻擋，看起來較高的都是20-30層左右的住宅大樓，矮建築佔比較多。在影片的28秒左右，可以看到遠方有一座金字塔型摩天大樓，應為105層高的「柳京飯店」。

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隨拍攝者的汽車行駛，沿路街景都比較樸素，兩邊種滿了高聳的樹木，行人都在專心的走路或踩單車，並不會出現低頭邊行邊玩電話的情況。部份路段沒有交通燈要靠交通督導員拿著指揮棒，站在馬路中的圓圈中指揮交通。而汽車種類就通常為北韓國產品牌和中國汽車品牌，如平和自動車、廈門金龍、東風汽車等，也有日本品牌Toyota的Toyota Coaster小巴，不過型號和款式都比較舊，甚至可稱得上為落後。

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而令網民喜出望外的，是在影片1分58和2分10秒時，分別有一輛Audi和Benz的歐洲私家車出現，網民大嘆「北韓竟然有Benz同埋Audi，竟然會有有錢人」，不過眼利網民就留意到兩架歐洲車的車牌都只得數字，疑問「外國車，車牌得號碼，應該有啲地位？」

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據編輯翻查資料，一般北韓的車牌分為兩種類型，分別為有數字和韓文的車牌、另一種是只有數字的車牌。韓文（代表地區）加數字代表一般民用車輛，然而全數字就通常用於軍用、政府機關車輛。另外，如果車牌以7.27開頭又沒有地區標示，代表這種車擁有「最高路權」，車主為朝鮮勞動黨中央委員會的高級官員，而影片中的Audi和Benz的車牌恰好都是7.27開頭⋯⋯！

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（YouTube@oneworld3671截圖）

發帖網民看畢影片段後表示「無想像中咁落後，似大陸啲二線城市，仲有啲係進口嚟」，但其後遭到其他網民反駁，稱「大陸二線都無咁落後啦，四線就差唔多，呢個係國家首都呀 咁都叫唔落後？你去過邊個國家嘅首都有咁落後？」，不過就大讚北韓馬路以下這2點甚至比香港更好！1.駕駛者轉彎、迴旋處識打燈；2.馬路夠寬、沒有廣告牌看起來十分舒服，大家又認不認同呢？

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