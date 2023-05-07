內地女列3點狂踩香港「狗也不去」嘲百年舊樓似印度！網民一句KO

香港是一個中西文化共融的地方，也有不同特色的歷史建築和古蹟，多年來吸引許多旅客遊覽一窺究竟，然而這些香港特色，卻成為了部份人批評香港的理由。一名內地女在社交平台發布影片，片中列出3點狂踩香港是「一個狗也不去的地方」，引起了網民熱議！



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內地女日前（3日）在社交平台上發布一段2分27秒的影片，影片標題為「五一的香港，一個狗也不去的地方」，片中她以日前上海大媽批評香港比上海落後為引子，講述了個人對香港的觀點，據筆者整合後大約分為以下3點：

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小紅書截圖

1.香港基建設施老舊

片主稱內地遊客對香港的失望第一點，主要是體現在香港基礎設施，例如香港市面的樓房道路「太老舊太破」。她以尖沙咀海港城為例，表示繁華的現代化商場對面，卻有一些「老樓」，顯得非常的突兀和格格不入，更直言「就很像是紐約或者是印度那種感覺」。

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2.樓與樓非常密集

除此之外，她指香港樓與樓之間非常密集，但在全新落成的建築物旁邊，可能有些居民樓已有近百年樓齡，她不禁地表示這些現象「在內地是完全不可想像的」。

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3.香港經濟市場猖獗

內地女以五一黃金週香港的酒店價格為例，稱當時作為「香港歷來最便宜的住宿」、「平民背包客住宿的地方」的重慶大廈，由$500元一晚升價10倍，索價格$6,300甚至比五星級酒店還要貴。如此坐地起價式的行為，令她直言香港的市場經濟「非常的猖獗」「真的很離譜」，而這些行為卻是被香港社會所默許，更使她相當不解。

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影片發布後，果不其然地引起大量中港網民熱議，網民留言反駁「一個地方先進或落後，並不是單看大樓起得多高」、「一些人就是很討厭，旅遊入鄉隨俗看不同的地方和風景，上海那麼好出來幹什麼？」、「好誇張，為了流量至於嗎，去到別人的地方不尊重當地文化也就算了，還要說連狗都不去？有點過了」、「近百年歷史的樓房還屹立不倒，在大陸是難以想像的」、「你真的去過印度？」。

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另外，也有網民留意到內地女的IP顯示為「中國香港」，點進個人檔案中，顯示她在香港讀書、生活和工作長達9年時間，職業曾任老師，現時為海外留學諮詢公司顧問，長居香港。網民見此不禁留言「香港咁差，你賴喺香港托呀？」、「那麼不好，妳能呆九年？沒說服力」、「一個狗都不去的地方，你居然去，還在那裏接受人生關鍵性的高等教育，唸完大學還不快點離開，還繼續地把自己的青春耗在那裏，而且一耗就是前後九年，我真是傻傻分不清」，無情KO拍片內地女。

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