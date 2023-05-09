內地女$5,600豪住半島酒店　列4點狠批踩雷:裝修錢買勞斯萊斯了？

香港旅客人數逐漸增多，酒店業也隨之復蘇。昨日（8日）一名內地女子在社交媒體上發帖，稱早前旅港時以$5,600的價格入住了香港半島酒店，但是居住體驗卻不似預期，列出4點狂數半島酒店表示「踩雷」，力勸大家切勿入住！



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內地女網民在社交媒體上發帖，指自己最近在非節慶假期時入住了香港半島酒店，基礎房間一晚5,600元，不過未有提及價格是人民幣還是港幣。她在帖子中的首句就直指「別住！！！踩雷」，再列出4點批評香港半島酒店。1）房間也太小了；2）酒店裝修很簡單；3）酒店整體都是復古的感覺，說是歷史感，在我這是「舊感、老舊感」；4）床超級迷你。她也留意到半島酒店門外有個噴泉，正門停著四輛勞斯萊斯名貴轎車，怒嘲「看來老闆裝修的錢用來買勞斯萊斯了」。

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女事主也貼出了數張半島酒店房間的照片，相中可見房間採用暖色系設計，高樓底、大窗戶、牆上融入了半島藝術美感，掛上了畫作藝術品，還有在牆上延伸的花花壁畫，房間整體看起來簡潔大氣。浴室方面亦有自然光，在光線映照之下，大理石浴室顯得瑰麗堂皇。

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至於她對酒店的可取之處，都是在房間以外的稱讚，比如她稱「酒店位於尖沙咀逛街方便」、「酒店服務也還不錯，工作人員都比較熱情主動」、「28樓的空中酒吧景色還不錯，晚上可以看看夜景」、「早餐的話環境很好，但是種類不多，品質也很行吧，沒有什麼特別好吃的，泳池的話室外還挺適合拍照的，景色也不錯」，但總體居住條件不佳，因此不推薦給廣大網民。

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網民在帖子底下表示感到不可思議，也認為她搞錯踩雷的定義，直言「半島都能踩雷嗎？是我等窮人可望不可及的」、「遲下就連禮賓府都踩雷」、「別濫用踩雷這個詞語…你這不叫雷的地步，就有幾個點你不滿意而已，就說踩雷」。更反斥她的帖子「大有標榜和炫耀的成份，半島出咗名係貴，願者上釣，哪算踩雷！」、「笑死我了，半島還能踩雷，那你住文華東方不得罵街？國內沒幾個能住的酒店了吧」、「“老闆把錢拿去買勞斯萊斯了”那句就感覺是個小朋友」。但也有網民認同樓主的想法，表示半島酒店的房間比起現代風的酒店如瑰麗酒店的確較小。

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除此之外，更多的網民也為半島酒店平反，稱半島酒店是香港現存歷史最悠久，也是全球最著名及最豪華的酒店之一，由1928年開業至今，酒店房間、細節全都保留了經典歷史韻味，因此是「貴在歷史、貴在地段、貴在品牌」。網民稱如果想有更高級的體驗，建議她入住樓層更高的新翼房間，「面積和設施會強不少」。

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