內地男銅鑼灣無故被黑人追打恐嚇!無人報警感心寒:香港治安怎麼了

一名內地旅客報稱自己於5月13日,在香港銅鑼灣時代廣場的連卡佛逛街,期間被一名陌生的高大黑人男子作出「死亡恐嚇」並跟蹤,對方更無故展開襲擊,事主被狠狠推倒以後腦著地受傷。但全程未有港人幫助自己,甚至連職員也無動於衷,只得兩位內地旅客願意扶起自己,最終在多次要求下職員始報警和叫救護車。《香港01》已就事件向香港警方查詢。



資料圖片

內地網民在小紅書上發帖,報稱自己在5月13日下午5時40分,當時正與一位香港朋友在銅鑼灣時代廣場的連卡佛2樓男裝部逛街,朋友拿了一雙鞋子正準備試穿,於是一同坐在矮凳子上。突然間一位身材高大的黑人男子出現站在他們面前,由於不認識對方,他們二人放回鞋子轉身就離開,但此時黑人男子不斷緊隨,嘴巴也不斷說著「Mother Fxxk, I know you, i will follow you, i Will kill you」。

嚇壞的他們一邊急步離開,香港朋友也用粵語一同尋求連卡佛工作人員的幫助,希望尋找商場保安和報警處理。但事主透露沒想到職員們無動於衷,只冷眼看著他們被黑人男子追逐和恐嚇。他們在2樓被追著跑2-3分鐘後,黑人男子突然出現在事主身後,並狠狠地推了他一下,嘴上重複英文恐嚇句子。事主被推當下因為靠著沙發,力量之大令他整個人翻過沙發並以後腦著地,他稱整個人開始發疼,出現頭暈眼花,完全無法在地上爬起來。不過令他心寒的是仍然沒有任何一位職員前來幫助自己,幸得兩位內地情侶上前將他扶起關心,此時黑人男子再度轉身追趕他的朋友。

小紅書圖片

事主雖然受襲後站不穩,但選擇拔腿就跑,期間多位職員在場圍觀,雖然他連番乞求幫忙,但仍無人報警。在他與朋友再度在一樓會合後,再多次請求化妝品櫃檯、Lamer櫃檯、商場職員等,還是無人報警,使得他們非常絕望。而就在此時,他們竟然看到了「連卡佛保安護送那位黑人大哥離開了現場」。

連卡佛後來安排了幾位工作人員請他們進入休息室,才詢問他們「怎麼樣了,需要什麼幫助」,令事主不禁直呼「Excuse me? 竟然到此時都沒報警」。最終他們在休息室內三番四次要求下,才幫忙叫了救護車和警察。在醫院做了6小時檢查後,他再前往了警署做了1小時的筆錄,事情由傍晚17:40開始,直到凌晨2:30才結束。在5月15日他指他再接到連卡佛的電話,表示「說請我跟我朋友吃一頓飯就了解了」,令他直呼震驚「這麼嚴重的事兒?吃一頓飯是要幹嘛?賄賂我們嗎?我們當然不接受」。

小紅書圖片

在返回內地後,他才終於敢將這段經歷上傳至網路,形容在港期間每天都神經緊張,「就算我一個人在酒店裡,我也害怕半夜有人敲我門,會不會是那位黑人大哥,我出門的時候必須要朋友陪著我,真的有非常大的心理陰影」。文末他無奈地大嘆道「到此時,香港警透依然沒有抓住對我造成傷害的那位大哥,而連卡佛依然沒有給我一個合理的解釋,道歉和解決方案,所以我決定把這件事情寫出來」、「香港的治安怎麼了,連卡佛到底在做什麼?請問香港怎麼了?」同時提醒來港旅遊的內地人要小心安全。事主也貼出了自己送院、應診證明書和口供紙的圖片,以證自己的遭遇為真人真事。

《香港01》已就事件向香港警方查詢,警方回覆指五月十三日下午約六時接獲一名保安員報案,指一名男子在灣仔勿地臣街一間百貨公司懷疑被另一名男子以言語恐嚇,並推跌倒地。涉案男子其後離開。人員接報到場,安排受傷男子送往律敦治醫院治理。該名受傷男子為內地人,三十三歲,頭、頸及腰部受輕傷。案件暫列「普通襲擊」及「刑事恐嚇」,交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進,暫未有人被捕。

另有消息指疑犯為一位身高1.9米的南亞裔男子,體格魁梧,而事發時不斷以英文恐嚇字句自言自語,疑似有精神問題。