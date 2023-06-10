澳門特色美食推介「貓山王榴槤葡撻」爆多肉20蚊超值丨大三巴附近

最近又到咗食榴槤嘅季節啦，榴槤愛好者一定唔可以錯過澳門大三巴附近嘅哩間「貓山王專門店」！



榴蓮葡撻、榴蓮餅、榴蓮糯米糍、榴蓮奶茶、榴蓮咖啡、榴蓮千層蛋糕、榴蓮雪糕……甚至仲有成隻嘅貓山王賣！身為「榴蓮腦袋」嘅為食妹彷彿行入咗天堂！

五星推薦「多肉榴槤葡撻」👇👇👇

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1. 榴槤肉多

老闆娘真係一個實在人，一羹兩羹三羹四羹咁往上面塞滿爆爆爆炸多榴槤，哩個份量十足良心！齋係堆到成咗山仔咁高嘅榴槤肉，我就已經覺得哩20蚊洗得超值～💸

2. 撻皮酥脆

哩間嘅葡撻撻皮算係比較薄一啲，做到真正嘅皮薄餡多。葡撻全部都係手工製作當日現烤，新鮮出爐嘅葡撻撻皮非常酥脆，咬落去脆到四圍跌渣嗰隻，非常優秀！✔️✔️

3. 蛋液香滑

葡撻芯嘅蛋液都值得打一個滿分，唔會好甜，甜度啱啱好。製作過程中師傅應該反反覆覆將蛋液過篩好多次，蛋液尤為香濃幼滑，一隻唔夠喉！🤩

4. 位置方便

再加上哩度位置非常方便就腳，就喺大三巴附近，如果有朋友仔過嚟澳門玩，帶佢嚟哩頭行行買買之餘，仲值得帶佢嚟食翻隻「多肉榴槤葡撻」🥧

搵食地址：澳門大堂區大堂巷10號輝業大廈（澳門花王堂區大三巴街7-A）



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】