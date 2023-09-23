澳門美食經典「葡式辣魚包」只賣7.5蚊？42年小店第二代傳承美味

成日都話「包治百病」，澳門哩間鋪仔「根記小食」又真係「醫」好咗我無數次。從學生時代嘅醫飽肚，變成宜家嘅治愈滋味。



「根記小食」喺澳門開咗40幾年，從木屋區走到筷子基，陪一代代澳門人走過青蔥歲月，街坊學生哥最愛，7.5澳門幣就有著落。👇👇👇

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開咗40幾年，都唔變？

開喺澳門筷子基美居廣場嘅「根記小食」，創立自1980年。起初係開設喺青洲木屋，一雙眷侶用心經營著哩間小店。如今根叔太太走咗，店都搬出去筷子基。

牆上幾張舊照片，係歲月留低嘅印證。雖然歷經咗42年嘅變幻，但係仍然保留住當初嗰種真摯嘅味道。根叔兩個仔時至今日仍然親力親為，將哩一份美味傳承落去。

「由細食到大，佢都仲係幾蚊雞一個包！」價格親民嘅根記係青洲學生哥嘅最愛，細細個攞住碎銀都可以喺哩度吔隻靚包，宜家仍舊可以。

食咗40幾年，都唔厭？

經典葡式風味

講到「根記」，就不得不提佢最經典嘅辣魚包。哩度嘅辣魚包採用葡國特色做法，將鮮香惹味嘅濕免治、辣魚裹喺鬆軟嘅麵包之中。

30種豐富搭配

「根記」嘅豬仔包衍生出30多款組合，辣魚、豬柳、芝士、蛋……自己鐘意食乜就嗌乜，一次性可以滿足為食妹好多種願望~

7蚊雞醫飽肚

可以點7.5蚊一個嘅純辣魚包，亦可以嗌30+一個嘅全餐包。而20蚊出頭就有一個set，哩度可以感受到真真正正嘅「豐儉由人」。

看看「根記小食」各種不同的美食，小編有這些推介👇👇👇

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標配版：辣魚芝士包

第一次嚟試嘅朋友仔可以先點一份「標配版」辣魚芝士包，簡簡單單嘅辣魚再加上一塊芝士，12蚊嘅標配組合好適合月底荷包縮水嘅時候頂肚~

辣魚嘅辣度恰到好處，唔會哽喉，係廣東人都可以接受嘅辣度，小小鮮香嘅辣味再加一塊奶香濃郁嘅芝士，正到痺~

豪華版：廿二蚊包

而進階豪華版嘅廿二蚊包就係性價比最高嘅選擇，入邊有辣魚、豬柳、芝士同蛋，其中豬柳包同辣魚包都喺讀書時候最受歡迎嚟㗎！

兩層肉再加上蛋、芝士，睇落真係好豐富，食落層次感十足~現烘包底、啱啱起鑊嘅豬柳蛋的餘溫足夠融化嗰塊芝士，趁熱食仲可以食出拉絲！

頂配版：全餐包

而頂配版嘅全餐包就比較適合啱出糧嚟獎勵下自己，32蚊一份，辣魚、豬柳、芝士、蛋、午餐肉、香腸都可以一次過食到，大滿足！

勁多料，肉肉多到喺包度漏出嚟~一份就可以餵飽為食妹哩個大胃王，餐包塞到滿滿，咬落啖啖都係肉嘅爽感，簡直無法比擬~

點咗40幾年，都唔夠？

除咗辣魚包系列，豬柳蛋治同根記魚蛋都係澳門人學生時代嘅回憶殺！

豬柳蛋治

以前澳門學生最鐘意朝頭早排隊買一份豬柳蛋治做早餐，鹹香豬柳配上滑嫩煎蛋，現烘嘅三文治脆卜卜，食完成個人充滿能量，上堂都精神啲！

根記魚蛋

放學就鐘意買碗魚蛋督住行，秘製咖喱醬更加濃稠、稍帶香辣，魚蛋彈牙有嚼勁，每次食都有一種回到舊時光嘅感覺。

開咗40幾年都唔變，食咗40幾年都唔厭‍，好似「根記」咁一直堅守親民初心，代代相傳嘅老字號小店越來越少，哩份堅持同情懷，難能可貴。

根記 KANKEI

喺邊度食：澳門和樂大馬路石仔堆巷美居廣場一期O鋪

幾時有得食：6:30-18:00

搵食電話：+853-28591059



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