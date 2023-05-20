澳門好去處「瘋堂斜巷」文創歷史景點　三大打卡位如身處葡萄牙

澳門玩樂步履不停，距離「大三巴牌坊」三百米左右嘅「瘋堂斜巷」係為食妹此次嘅目的地。行走喺澳門街頭，散步喺葡式馬賽克碎石嘅步道上，再次被哩條色彩繽紛嘅街巷所驚艷！



短短一條街巷，百餘米嘅距離，兩旁色彩斑斕嘅葡式建築林立，好似誤入咗「童話世界」，令人忍不住想要拍照打卡！👇👇👇

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因慈心而起 以瘋為名

「瘋堂斜巷」嘅歷史可以追溯到16世紀，初時為避免痲瘋病人流離失所，可以令病人能夠有心靈寄託，特意喺病院旁建咗一間教堂，名為「望德堂」。

由於當時醫療條件落後，人們對痲瘋病患者避之不及，被居民稱為「瘋堂」；又因望德堂前有一條斜坡路，於是，就有咗「瘋堂斜巷」嘅稱呼，延續至今。

往事如煙，百年歷史沉澱賦予街區濃厚嘅歷史文化氛圍，依家哩度深受文創青年嘅鍾愛；適逢節假日，仲有藝人演唱、畫家擺攤、販賣手工飾品等，已然成為澳門文藝青年聚集之地同夢幻嘅打卡點之一。

富有南歐風格嘅街區，深受陽光嘅偏愛，喺陽光嘅照耀下，色彩斑斕嘅葡式建築、光線充足嘅街道以及亮黃色嘅大窗住宅等，似乎遊走喺葡萄牙街頭嘅感覺，每一幀都似濃墨重彩嘅風景油畫。喺哩度隨便一咔，都係動人心扉嘅街頭復古大片。

夢幻打卡點 絕美出片

看看小編大推「瘋堂斜巷」的三大打卡位👇👇👇

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打卡點1：望德聖母堂

澳門三大古教堂之一，喺百年前痲瘋疫症盛行嘅年代，「望德聖母堂」只係附屬於痲瘋病院嘅一間小教堂，雖被稱為「瘋堂」，但卻承載咗無數痲瘋病人嘅生存落嚟嘅希望，並將心靈寄託於此！

教堂內仲有一座古老嘅管風琴，神聖而肅穆；走係靜謐嘅葡式街道上，睇飛鳥撲閃過夢幻嘅教堂，帶著虔誠嘅祈禱：疫病早散，唯願健康！

打卡點2：大瘋堂藝舍

擁有百年歷史嘅「大瘋堂藝舍」，囊括從新石器時代到中國近代近300件歷史文物藏品，每逢週末，仲有本地嘅書法家係哩度開辦書法課堂。跨古論今，領略古老而神秘嘅歷史文化。

不同於其他明黃為主棗紅色為框嘅建築，「大瘋堂藝舍」以純白色為基調，精緻嘅白色雕花為銜接，歐式風情嘅鐵柵露台於路燈做點綴，呈現一派別樣嘅復古風格。哩度係遊客門爭先恐後嘅打卡點，天然嘅純白色打光版，令出片效果出人意料！

打卡點3：仁慈堂婆仔屋

「婆仔屋」嘅真正名字其實係「貧窮者之家」，擁有一百多年嘅歷史，喺以前「婆仔屋」係收容難民同窮人嘅地方，之後又成為一所女老人院。住係裡面嘅都係年邁嘅婆婆，因此得名「婆仔屋」。院中兩棵巨大嘅老樟樹，枝繁葉茂，疏密有致，彷彿進入秘境之地。

「婆仔屋」仲係一家地道嘅葡國餐廳，由謝霆鋒主打嘅《12道風味》就曾係哩度拍攝。如果想感受一下地道嘅葡國菜式，哩間值得一試，不過記得一定要提前預約！

濃厚嘅歷史淵源 值得探究

冇了解歷史之前，未曾想到哩條寧靜閒適嘅百餘米小巷，居然隱藏咗百年嘅歷史，百年前嘅疫病令人人心惶惶，新冠之下同被疫情所困嘅我哋，感同身受，莫名中有種跨越時代嘅恍惚。

喺電影《游龍戲鳳》中，舒淇騎著電單車載著劉德華，喺橘黃色嘅燈光下穿梭於斜巷中時，畫面浪漫動人，令人心嚮往之。趁著閒暇週末，遠離鬧市嘅喧囂，漫步喺充滿藝術氣息嘅街道，細細探究深厚嘅歷史淵源，咁「瘋堂斜巷」絕對係遊玩打卡嘅好去處！

【本文獲「食在澳門」授權轉載。】