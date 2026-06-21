職場交際時經常內耗？從7方面掌握求助和談判技巧　正確看待對方

《精進權力》一書中提到一項實驗，請人們估計要問多少人才會找到願意幫忙的人。例如找他人借手機打電話、填問卷或請人幫忙帶路，結果受試者估計的數量都是實際的2倍。研究者發現，請求者過度在意提出請求所需付出的成本，因為擔心被拒絕、被視為能力不足，往往會遲疑或放棄開口，在開始談判前，就讓心理負擔成為自己的阻礙。



如同《工作上90%的煩惱都來自人際關係》提到，將對方看作假想敵，產生「他一直不喜歡我」、「我認為他想把我調去其他部門」、「付出信任可能會被佔便宜」等想法，可能會限制自己在組織中的行事作為。

美國着名音樂達人阿曼達．帕爾默（Amanda Palmer）曾經為自己的專輯募集120萬美元，後來出版《請求的力量》（The Art of Asking）一書暢銷，內容寫道要打破「被拒絕很尷尬」、「求助等於示弱」、「自己不配幫助」的3大自我設限的認知。

然而，《領導不需要頭銜》提到，就像在路上開口和人要50元很難為情，但給別人50元的人卻認為自己做了一件有價值的事。換個角度思考，提出請求可以展現對方的價值，將來求助者也能藉此為彼此創造更大的價值。

你是「合作心態」還「自我心態」？（經理人）

善盡角色責任 自然得到權力、變得強大

書中提到，職業社交網站領英（LinkedIn）共同創始人雷德．霍夫曼（Reid Hoffman）將員工視為合作夥伴，詢問員工如果4年後選擇離開公司，希望那時的自己是甚麼樣子？藉此讓員工描繪4年間期望做出的成果，並表達公司會給予支持，最後共同簽署一份任期制的協議，和員工約定對彼此的期待與責任。

問自己，4年後的自己完成哪些專案、具備哪些能力、會被甚麼樣的公司看重、自己為公司創造了哪些價值？將主管視為助攻自己職涯發展的教練，透過合作可以為彼此創造價值。

全錄公司（Xerox）高階主管約翰．克倫德寧（John Clendenin）進入全錄公司要管理實習時的上司湯姆．甘寧（Tom Gunning），甘寧經驗豐富、在公司受到重視，克倫德寧主動表示，他需要甘寧的深厚人脈和業界資深人士的幫助，來使公司獲得成功，並表示他如果願意配合，他願意有效行使上司職權支持他，後來兩人成了合作無間的好夥伴。

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正面看待對方的基本人性 尊重別人是代價最低的讓步

羞於開口的心態會造成談判的阻礙，然而推到光譜的另一個極端，如果認為對方都是「欠我的」，協商也沒辦法好好進行。《說服自己，就是最聰明的談判力》提到，尊重別人是代價最低的讓步，尊重對方，並不代表接受對方的請求，而是正面看待對方的基本人性，有意識的擁抱合作心態，時常能得到對方善意的回應，提高談判成功的機率。

但如果對方表現敵意與排斥，我們往往會想要以牙還牙，前全美汽車工會代表丹尼士．威廉斯（Dennis Williams）卻選擇不那麼做：在某次勞資談判中，管理階層的代表滿懷敵意說道：「我們是因為法律要求才在這裏。我們根本不相信你們，也不喜歡你們所做的事。」威廉斯當時怒火中燒，卻克制住反擊的衝動，語氣溫和的回應：「我們在這裏，是為了看看我們是否能和你們繼續合作。」

這個舉動改變後來的談判走向，資方陣營不少人感謝他說了那番話，而這次談判也成為他60多年的談判經歷中，少數沒有經過激烈爭執，就成功達成協議的一次經驗。

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