港人珠海街市驚見店家被貼大黃牌！一原因標不誠信　網民激讚文明

街市買餸從來都是一種學問，講價技巧、餸菜新鮮與否、食材是否當季、足秤不足秤等，如果遇著不老實商家，注定要交不少學費！近日（16日）有網民前往珠海逛海鮮市場時，發現某些店家的門面被大型黃牌標示為「不誠信經營商戶」，笑問是否「兩黃一紅」的概念。圖片後被網民瘋傳，激讚市場的做法「非常文明」，提議香港的藥房應該仿效！



《每當變幻時》劇照

網民在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上貼出圖片，拍攝地點應為珠海市卜斗門區的白藤頭海鮮市場。圖中一間海鮮店門外被貼出鮮豔的黃色大型黃牌，寫上「不誠信經營 黃牌公示商戶」，下方也寫上原因「本檯／舖位因品控檢查，發現商戶售賣的瀨尿蝦『生死未分開』，違反市場經營管理協議的重點行為。屬『以次充好』不誠信經營行為」。

👉的士司機疑似邊睡覺邊駕駛 閉眼照行直線？知情網民揭心酸真相

FB@深圳大灣區好去處開心share

相關的告示牌相當大張，甚至佔據店面一半的寬度，對市場的顧客有絕對的提醒作用，未知會否對商戶的生意額有所影響。有網民認為珠海斗門白藤頭海鮮市場的以上做法相當文明，表示「比香港更有辦法對付不法商人」、「呢個方法最好用嚟對付無良藥房」、「咁先勁，個個用歧視眼光望住佢」、「香港都應該要咁啦」、「國內管治越來越人性化」、「如果香港有呢招，10間藥房可能有9間被紅牌出場」。

👉港男叫深圳美團大閘蟹外賣自取 ¥3XX有8隻蟹！網民:住北區無得輸

但也有網民認為「就算做錯咗事都應該俾返基本嘅尊嚴，好似以前掛住個牌遊街咁其實不利於法治」，不過就再被網民抨擊「唔需要俾尊嚴無良商家。俗語都有話，面係人哋俾，架系自己丟，安分守己，自然有尊嚴」、「呃老實人時當人狗咁X；自己衰咗就希望所有人尊重自己？」，也稱市場的行為不針對個人，而是針對店舖的違法行為，這種懲處簡單又直接，認為可以提升市場的誠信、透明度，令大眾購買海鮮時更有信心保證，避免有「劏客」等的不老實行為發生。

據指現場的海鮮檔檔主不但沒有反對，而是認同嚴格的管理制度。（圖片來源：斗門融媒）

編輯查看珠海當局新聞，發現該海鮮市場早在19年已有「黃牌紅牌」的制度，但近日新一批的「超大黃色告示牌」首度亮相，長160厘米、寬80厘米，面積比起以往更大，也加上了位置附上失信信息，讓市民一目瞭然地知道店舖所存在的問題和情況。現場的海鮮檔檔主不但沒有反對，而是認同嚴格的管理制度。據了解，9月11日，白藤街道成立全省首個水產業誠信經營聯盟，目前整個海鮮市場220餘家水產經營商戶，統一成為聯盟締約單位。

👉港男半夜搭的士遇司機全程播大悲咒遭到淨化！網民：夜晚聽會招鬼

該海鮮市場早在19年已有「黃牌紅牌」的制度（圖片來源：羊城晚報）

市場內設18條條款，對「拉客」、「惡意削價」、「以次充好」等行為實施提醒教育、黃牌警告、紅牌警告、自行停業整頓、取消聯盟締約資格、建議有關部門給予處理等懲戒措施。與此同時，後續對誠信經營主體，將給予評優和獎勵。負責人表示「全新的管理手段，對經營主體誠信規範行為，提出了更高更嚴要求，也將有利於凝聚合力，共同打造白藤水產業誠信樣板和品牌，推動整體行業健康發展。」

原帖：FB@深圳大灣區好去處開心share