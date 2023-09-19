減肥｜低醣飲食掀熱潮3大好處減肥最好？3.5個月減7公斤 小心便秘

低醣飲食又被稱作低碳飲食，指的是限制碳水化合物的攝取量，減少食用全榖雜糧及水果等食材，並改以蛋白質和脂肪等營養素來取代的1種飲食型態。有鑑於近年來研究指出低醣飲食能夠帶來不少好處，造成全球掀起一股低醣飲食的熱潮，那麼究竟哪些低醣飲食的好處與副作用，最受到網友的關注呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「低醣飲食好處vs副作用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的低醣飲食3大好處以及副作用排行。

網友熱議低醣飲食3大好處以及副作用（按圖看清👇👇👇）

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助減肥又能控血糖！低醣飲食3大好處1次看

觀察近1年內網友針對低醣飲食相關話題討論，可以發現低醣飲食能夠「幫助減肥」的好處引起社群熱烈關注，由於當體內的肝醣和萄葡糖含量降低後，可以提升燃燒脂肪的機會與速度，有眾多網友就分享「我是用低醣飲食減重成功而且維持」、「低碳飲食是我覺得最無痛的減肥方式」、「改吃低醣飲食已經有3個半月了，目前總共減少7公斤」，覺得透過實行低醣飲食，減重的效果非常成功，並且推薦可以搭配運動雙管齊下，體重下降會更有感，體態也會更好看。

而低醣飲食同時也能幫助「控制血糖」，專家說明「醣類在攝取後會讓血糖有明顯的起伏，減醣飲食能減緩血醣的波動，達到減輕糖尿病病況的功效」，因此不少有高血糖或是患有第2型糖尿病的病人，會採取低醣飲食來穩定血糖，網友也分享自身狀況「擺脫第2型糖尿病，低醣飲食是最有效的方式」、「低醣飲食，1hr飯後血糖可以控制在100至125左右」，點出血糖問題尚不嚴重的族群，若是不想依賴藥物治療，可以嘗試低醣飲食來控管血糖，或許會有不錯的成效。

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實行低醣飲食應循序漸進 以防出現強烈副作用

雖然低醣飲食具有幫助減肥、控制血糖等好處，但也可能出現些許副作用，如「便秘」和「暈眩、疲勞」等症狀。因為避免全榖雜糧、根莖類等食材的攝取，連帶也會減少膳食纖維與水分的獲得，導致便秘發生的機率增加，此時多喝水就顯得相當重要，也能多食用富含高纖維的食物；暈眩和疲勞則是由於體內水分、鹽分和血糖不足的緣故，此時就建議可以在食物裡多加些鹽，或是補充含有礦物質的蔬菜。

你有聽過低醣飲食嗎，又或者你正在實行呢？提醒各位在實施低醣飲食時，一開始要先循序漸進，讓身體慢慢適應，以避免出現強烈副作用，也千萬不要完全不吃任何的碳水化合物，會容易出現倦怠、情緒低落、注意力不集中的狀況，最重要的是一定要記得營養均衡，祝福大家身體都能健健康康！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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