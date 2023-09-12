減肥纖腰食物｜7種低卡高纖蔬菜　提高代謝率、有效燃燒體內脂肪

減肥期間最重要的就是要多吃蔬菜，但是到底有哪些蔬菜對瘦身最有幫助？



下面七種蔬菜的熱量低、纖維多，不但提供豐富的營養素，還能產生飽足感，所以在減肥的人一定要試試這些蔬菜！也可以搭配其他食物一起吃，瘦身效果會更好喔！

7種低卡又飽肚的蔬菜種類，減肥口痕之選！（點擊放大瀏覽）▼▼▼▼

+ 10

木耳

木耳裡的卵磷脂可以讓脂肪在體內完全消耗，而木耳的纖維素可以促進腸胃蠕動，幫助脂肪排泄，非常適合在減肥時吃。木耳也能提供持久的飽足感，幫助控制食慾！

瘦身搭配：鯽魚、豆腐皮

茄子

茄子含有蛋白質、醣類、維生素以及鈣、磷、鐵等多種營養成分，可幫助消化、改善便祕問題和排除體內毒素。如果想要消水腫的人也可以多吃茄子喔！

瘦身搭配：豆角、梅菜

番茄

番茄的熱量低、含水量高，有利尿的功能，是減肥時必須吃的蔬菜！番茄除了保護腸胃道外，也可以改善心血管疾病。

瘦身搭配：菠菜、豆芽菜

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+ 8

豆腐

豆腐能夠增加飽足感，而且豆腐含有大豆卵磷脂，可以防止脂肪堆積在體內。另外；豆腐裡面含有的寡糖，可以緩解便秘，幫助減肥。

瘦身搭配：豆腐+苦瓜，豆腐+韭菜

生菜

生菜含有大量的植物纖維，能促進腸壁蠕動、刺激消化道來幫助排泄，對減肥有很大的功用；生菜裡豐富的鉀，有利於體內水電解質平衡，促進排尿。

瘦身搭配：辣椒、大蒜

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+ 10

蓮藕

蓮藕中含有黏液蛋白和膳食纖維，可以跟人體內的膽酸鹽，食物中的膽固醇、三酰甘油結合，來減少油脂的吸收。

瘦身搭配：鳳梨、海帶

芹菜

芹菜也是一個低熱量、高纖維，且含有豐富維生素和礦物質的食物。有利尿作用，可以幫助消水腫，同時還提供飽足感。最重要的是能促進消化，提升代謝率，有助於燃燒體內脂肪！

瘦身搭配：白蘿蔔、糙米

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】