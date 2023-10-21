洗頭｜洗完即刻吹乾竟錯！避免這5個洗頭壞習慣　最後1點超多人犯

頭髮掉不停？你可能以為是年紀到了，但其實錯誤的洗頭方式也會增加掉髮機率，以下就盤點5個一般人常犯的「洗頭壞習慣」從洗髮前、洗髮中、洗髮後逐一解析！



快來檢視看看自己是不是犯了什麼洗頭禁忌，只要改掉這些小毛病，即可改善90%的掉髮問題喔！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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洗頭壞習慣1：洗髮前沒梳頭

還沒洗髮前，頭皮可能會附著著許多髒污和灰塵於表面，為了更徹底洗淨頭皮，髮型師建議大家一定要記得洗髮前先用梳子將髮絲梳開，如此一來也能避免後續洗髮時打結，不想看到排水孔一堆落髮，這招絕對要好好筆記起來！

洗頭壞習慣2：用太熱的水洗頭

隨著天氣越來越冷，是不是也忍不住把水溫調高，但跟洗臉是一樣的道理，如果洗頭水溫過高，很容易帶走過多的油脂和水分，建議洗髮水溫還是抓在和體溫差不多的35度~37度左右最好，也能避免傷害毛鱗片、毛囊。

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洗頭壞習慣3：用指甲搓洗頭皮

頭皮一搔癢起來真的很難受，很多人都習慣用指甲摳頭皮，或是洗髮時也用指甲搓洗，但這樣子很容易造成髮質受損，甚至會在頭皮抓出傷口，使得頭皮發炎感染，掉髮加劇的問題就出在這。

洗頭壞習慣4：馬上吹頭髮

不敢相信！！原來洗完頭馬上吹頭髮是錯的，長輩常常會說快點吹頭髮才不怕著涼，但其實剛洗完頭時，我們的毛鱗片還沒完全緊閉，這時候如果馬上用吹風機的高溫來吹髮，反而非常傷髮質，建議還是先用包頭巾將頭髮水分吸乾後，等帶至6~7分乾的時候在吹頭髮最適合，就不怕吹完頭髮、滿地落髮啦！

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洗頭壞習慣5：頭髮沒全乾就睡覺

現代人工作忙碌，一回到家好想倒頭就睡，所以常常頭髮還沒吹乾就上床了，但其實這樣長久下來摩擦濕髮，很容易導致髮質變差、毛囊受損，不想一夜變稀疏髮，千萬別發懶，還是乖乖把頭髮吹乾最好喔！

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