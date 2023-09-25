港男食$69豆腐火腩飯變兒童餐！5字食評吐心酸 網民鬧:衰過兩餸飯

近來不少港人批評香港餐廳收費貴質素差，更有人怒轟在香港外出食飯已是「智商稅」，寧願在家中自煮順便慳錢。日前（20日）一位港男在茶餐廳點了一份價值$69元的男人的浪漫（豆腐火腩飯），豈料餐點送到後份量令他大吃一驚，直呼是自己「成世人第一次食咁的骰嘅豆腐火腩飯」！



《暖男爸爸》劇照

港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發帖，指自己晚市時在顯徑的榮X集團茶餐廳用餐，他點了一份$60元的「男人的浪漫（豆腐火腩飯）多汁走雜菇」，加配一杯凍檸茶$9元，兩樣合共$69元。而餐點送上桌，餐點只得他的拳頭大小，眼前的畫面使他不禁驚呼「成世人第一次食咁的骰嘅豆腐火腩飯」！

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FB@香港茶餐廳及美食關注組

從港男貼出的圖片可見，這間餐廳的豆腐火腩飯與一般餐廳的豆腐火腩飯賣相不太一樣，平常的豆腐火腩飯都是將配料直接淋在白飯上，白飯也是放題式的份量；而這間餐廳的擺法是碟上有一碗白飯，旁邊附有一個黑色碗，裝著豆腐火腩，事主也坦言份量只得自己拳頭大小。因為份量不多擺法簡潔，看起來相當有「法國菜」的風味。

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簡單點算後，大約可以數到「3塊豆腐」和「3塊火腩」，另外也附送了一碗明火靚湯。但顯然地這種份量不足餵飽飢腸轆轆的港男事主，否則也不會直言「成世人第一次食咁的骰嘅豆腐火腩飯，#多汁#拳頭咁大」。不過味道方面又如何呢？如果是真的很好吃，應該算是「值回票價」，不過事主吃飯後的5字食評「肉硬豆腐酸」令一眾網民更感心酸。

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資料圖片

網民爆笑留言表示「小食多餐！富貴人家一定係咁！」、「少到呢⋯明明可以搶，但點都要送幾塊豆腐同，腩肉比你」、「可能佢原本好多雜菇」、「食兩餸飯冇咁嬲喎」、「三舊火腩三舊豆腐食早餐咩」、「咁少賣$69」、「如果轉用3吋半濶碟邊嘅白色碟上，又可以收法國菜價錢」。也有網民強調豆腐火腩飯就是要有「粗獷麻甩感」，因此直接淋在白飯上是不可或缺的一環，認為「簡簡單單碟頭飯⋯火腩豆腐打芡落飯度⋯夠熱夠味夠浪漫」，這樣吃實在吃不出個精粹，呼籲餐廳要「保持傳統」！

原帖：FB@香港茶餐廳及美食關注組

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