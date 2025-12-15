日本溫泉最新排行榜出爐　1.2萬當地人票選　別府、箱根也輸給它

溫泉作為日本文化不可或缺的一部分，全國約有2900個溫泉勝地，每年都吸引大量遊客到訪體驗泡湯文化。而其中由1 萬多位日本民眾根據真實體驗 ，票選出在他們去過的溫泉地中「我一定會再去一次的溫泉」極具參考價值，榜單中又有沒有你的心水溫泉呢？



《2026年熱門溫泉旅遊地》排行榜（《じゃらん人気温泉地ランキング2026》）

日本旅遊平台「じゃらん Jalan」公布《2026年熱門溫泉旅遊地》排行榜，由1萬2595名日本人在他們曾經去過的溫泉地中票選出「我一定會再去一次」的溫泉地。從排行榜結果亦可以看出溫泉地的魅力已經不是單純考慮溫泉本身質素，街道氛圍、交通便利性和周邊觀光資源成為決定旅客是否會再次到訪的附加因素 。

第十名 熊本縣 黑川溫泉

第九名 靜岡縣 熱海溫泉

第八名 岐阜縣 下呂温泉

第七名 兵庫縣 有馬温泉

第六名 北海道 登別温泉

第五名 大分縣 由布院温泉

TOP5上榜理由：以精緻的街景和獨特的觀光體驗聞名，寧靜的氛圍和住宿設施的品質，令由布院溫泉成為兼具自然美景與人文氣息的熱門溫泉地。

第四名 愛媛縣 道後温泉

TOP5上榜理由：投票者對道後溫泉評價集中於其歷史底蘊、街道氛圍以及地標道後溫泉本館成功將古老的歷史底蘊融入到泡湯氛圍，提供獨特的溫泉體驗。

第三名 神奈川縣 箱根温泉

TOP5上榜理由：與其他溫泉地相比，地理優勢更受肯定，交通便利性高而且周邊觀光資源豐富，讓遊客不僅能泡湯，還能輕鬆享受多樣的旅遊樂趣。

第二名 大分縣 別府温泉郷

TOP5上榜理由：別府溫泉種類豐富，旅客對其泉質表現出高度肯定。除了泡湯之外，周邊的景點和活動以及豐富的當地美食，都能滿足各種需求。

第一名 群馬縣 草津温泉

TOP5上榜理由：草津溫泉連續三年位列榜首，溫泉功效和泉質備受讚賞，以湯畑為地標的溫泉街，充滿日本文化特色，令旅客願意再次造訪。

榜單結果出爐，好多熱愛浸溫泉的網民都對榜單結果表示肯定，「這些溫泉真的不錯，我去過其中的17個」、「草津好美~剛回來而已又想去了」，證明了榜單上的溫泉，確實承載著許多旅客的美好回憶與再訪意願。

但同時有資深泡湯迷發出了不同聲音「這些全是大路貨」。的確，溫泉評選各人標準大不同，你心目中的「我一定會再去一次」的溫泉地又是哪個？不妨留言分享！

資料來源：じゃらん人気温泉地ランキング2026